Megvan, hogy csökkentené európai lemaradását Németország

A Friedrich Merz által vezetett német kormánykoalíció megállapodott egy több mint nyolcvan elemből álló közigazgatási adminisztrációs és digitalizációs csomagról,
amely a kormány szerint 16 milliárd eurónyi költséget takaríthat meg.
A cél az állam működésének „alapvető megújítása”, az ügyintézés gyorsítása és a vállalkozások, valamint a lakosság terheinek enyhítése. Bár a költségcsökkentés várható összege makrogazdasági szempontból is jelentős,
az Ifo kutatóintézet becslése szerint a német állam évente mintegy 146 milliárd eurónyi veszteséget szenved el a túlzott adminisztratív terhek miatt.
Bürokratikus súrlódásokat és digitalizációt tekintve Németország már évek óta az Európai Uniós átlag alatt teljesít (ezt jelzi a szabályozott szakmákban dolgozók magas aránya és a gazdasági szereplők által érzékelt ügyintézési nehézségek mértéke is). A kormány mostani lépései ezt a lemaradást igyekeznek eltüntetni.
A csomagot a kormánypárt kétnapos berlini ülésének végén fogadták el, a Merz vezette konzervatívok és szociáldemokrata partnereik pedig az intézkedéssel egységet igyekeztek mutatni a ciklus nehéz kezdete után. A kabinet május eleji hivatalba lépése óta az adózási és szociális kérdésekről szóló viták elhomályosították a gazdaságélénkítésre tett kísérleteket.
A politikai háttér továbbra is feszült: a kormány igyekszik meggyőzni a választókat arról, hogy képes kezelni az olyan ügyeket, mint az illegális migráció és az orosz–ukrán háború okozta gazdasági és társadalmi kihívások. A bevándorlásellenes AfD eközben egyre erősödik, míg a CDU/CSU és az SPD veszített a népszerűségéből. A legfrissebb politikai közvélemény-kutatás az AfD-t 27 százalékon, a CDU/CSU-t 24 százalékon, az SPD-t 13 százalékon mérte, míg a Zöldek és a Baloldal 11-12 százalékos támogatottsággal rendelkeznek. A kutatóintézet szerint az AfD a Merz-kormányzás idején már nemcsak a jobbszélről, hanem a politikai közép felől is vonz támogatókat.
A kormány által bejelentett intézkedéscsomag kiemelt eleme
a járműnyilvántartás országos szintű, egységes online rendszerbe terelése, amely kiváltaná a több mint négyszáz regionális adatbázist.
Ehhez kapcsolódik az egységesített digitális eljárásrend és egy új platform kialakítása, amely lehetővé tenné, hogy egy cég egy nap alatt megalakulhasson.
A fentiek mellett létrejön egy digitális ügynökség is, a szakképzett munkaerő bevonzásának és munkaerőpiaci beilleszkedésének támogatására. A bírósági és vízumeljárásokban mesterséges intelligencián alapuló előszűrő és döntéstámogató megoldásokat vezetnének be a hatékonyság és a jogbiztonság erősítésére.
A megvalósítás sikerét a gyors és következetes jogalkotás, a társadalmi elfogadottság határozza meg, különösen a központosítás, valamint az AI használata körüli adatvédelmi, etikai kérdésekben. Ha a reformok kézzelfoghatóan csökkentik a költségeket, gyorsítják az ügyintézést, az javíthatja a beruházási környezetet és a kormány megítélését, viszont a folyamat elakadása vagy csúszása esetén a bizalomvesztés tovább erősítheti az ellenzéki AfD-t.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
