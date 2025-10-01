Nagy a baj a magyarok kedvelt üdülőhelyén, megbénult a város

Több ezer tüntető vonult fel szerdán Athén utcáin a munkaügyi törvények módosítása ellen tiltakozva. A demonstráció az általános sztrájk részeként zajlott, amely szinte teljesen megbénította a közszolgáltatásokat a görög fővárosban.

A 24 órás munkabeszüntetés idején

a fővárosban leálltak a taxik és a vonatok, a buszok, a metró, a villamosok és a trolibuszok pedig csak korlátozottan közlekedtek.

A kompok a kikötőkben vesztegeltek, fennakadások voltak az iskolákban, a bíróságokon, a kórházakban és az önkormányzatoknál is.

Sok tüntető palesztin zászlót lengetett, és "Szabad Palesztinát!" jelszavakat skandált, így a demonstráció egyben a gázai háború elleni tiltakozássá is vált.

Az új munkajogi szabályozás lehetővé teszi, hogy bizonyos napokon a túlórával együtt egy műszak akár 13 órásra is nyúljon. Ugyanakkor a heti munkaidő - a túlórát is beleszámítva - legfeljebb 48 óra lehet, és évente legfeljebb 150 túlórát engedélyez a törvény.

A szakszervezetek szerint ez a gyakorlatban fokozza a dolgozók kizsákmányolásának kockázatát.

"Nem a 13 órás műszak a fejlődés útja. A kimerültség nem hoz gyarapodást, az emberi tűrőképességnek is van határa" - hangsúlyozta közleményében a legnagyobb magánszektorbeli érdekképviselet, a Görög Munkavállalók Általános Szövetsége. A szervezet heti 37,5 órás munkahét bevezetését és a kollektív szerződések visszaállítását követeli.

