Nagy Márton bejelentette: új adócsökkentésen dolgozik a kormány

A Gazdasági Kabinet szerdai ülésének napirendjéről osztott meg lényeges információkat Nagy Márton egy friss vidóejában. A fókuszban a magyar vállalatok támogatása áll.

A vállalatok beruházási lehetőségeinek javítása a cél - jelezte a miniszter. A kabinet ennek érdekében 4 csomagot tárgyal.

Az egyik a likviditási csomag, a Demján Sándor Program folytatása - mondta, és itt megemlítette az 1+1 programot, valamint a Széchenyi Kártya program kamatcsökkentését.

A második elem egy általános adócsökkentési csomag a vállalatok részére.

A harmadik napirendi pont a mesterséges intelligencia alkalmazása, a negyedik pedig az ipari tárolók telepítésének kérdésköre. A cél, hogy a vállalatok is kevesebb energiát fogyasszanak és olcsóbb elektromos áramhoz jussanak - sorolta.

A nemzetgazdasági miniszter egyébként a héten már előrevetítette, hogy a kormány új csomagon dolgozik.

Könnyen elképzelhető, hogy a vállalatoknak szánt adócsökkentés a korábban belengetett szocho-csökkentés lesz. Érdekes lesz azt látni, hogy mindez mikortól lépne életbe és hogy ezt az adóbevételkiesést hogyan fogja elviselni a költségvetés a kormány feltételezése szerint.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás