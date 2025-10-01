Nem jó hírek jöttek az amerikai feldolgozóiparból

A várakozásokkal megegyező lett az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe, azonban a foglalkoztatotsági helyzet továbra sem jó, miközben az árnyomás is még túl erős.

Az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzserindexe 48,7 pontról 49,1 pontra nőtt (várakozás: 49 pont). Ezen belül az árkomponens 63,7 pontról 61,7 pontra csökkent, a foglalkoztatottsági komponens 43,8 pontról 45,3 pontra nőtt, míg az új megrendelések 51,4 pontról 48,9 pontra csökkentek.

Összességében az adat nem tekinthető túl kedvezőnek. A bmi továbbra is 50 alatti, az árnyomás magas, a foglalkoztatottsági trendek továbbra sem jók és az új megrendelések, azaz a jövőbeli növekedési kilátások is romlanak.

Ez egy tipikus stagflációs kép a feldolgozóiparban.





