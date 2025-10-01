  • Megjelenítés
Nyolc éve nem történt ilyen a magyar költségvetésben
Nyolc éve nem történt ilyen a magyar költségvetésben

A KSH közlése szerint az idei második negyedévben 480 milliárd forintos többletet halmozott fel a kormányzati szektor, ami a GDP 2,2%-a. Ilyen magas negyedéves szufficitre legutóbb 2017 első három hónapjában volt példa. Közben megjelent az EDP jelentés keretében az is, hogy 2024-ben a hiányszámot 5%-ra módosították, az eddigi 4,9%-ról, ez pedig fontos üzenetet hordoz.

Az idei év áprilistól júniusig tartó időszakában a kormányzati szektor 2,2%-os GDP-arányos többletet produkált. Ez igencsak kiemelkedő szám, mivel legutóbb 2017 első negyedévében volt ennél magasabb a GDP-arányos adat.

Nominálisan 480 milliárd forintos többletet termelt a költségvetés.

Közben friss képet kaphatunk az államadósság alakulásáról is:

Az idei második negyedévben a bevételek 1067 milliárd forinttal, 11,8%-kal nőttek, a kiadások 118 milliárd forinttal, 1,2%-kal emelkedtek. Az egyenleg 949 milliárd forinttal, GDP-arányosan 4,5 százalékponttal lett kedvezőbb az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Ezzel a kormányzati szektor egyenlegének 4 negyedéves gördülő átlaga -3,4%-ra javult, ami

szintén 5 éve nem látott kedvező adat.

A KSH közleményéből az is kiderül, hogy a kormányzati szektor hiánya 2024-ben – a nemzeti számlák 2. előzetes adatai alapján – 4090 milliárd forint volt, a GDP 5%-a. Ez a tavaszi körben még 4,9% volt.

Ez akár azzal is járhat, hogy a kormány megengedőbb lesz saját magával szemben az idei költségvetési hiány mértékét illetően. Az egyik hangsúlyosan kommunikált fiskális szempont az NGM-nél ugyanis az, hogy a hiány mértéke csökkenjen, és most már azzal is csökken 2025-ben a deficit, ha idén 4,9% lesz a hiány. Egyébként az EDP jelentés friss számai szerint a kormányzat az idei évre 4,3%-os deficittel számol. Ez szintén azt jelenti, hogy a kormány szép lassan, de fokozatosan emeli az idei hiányvárakozását: a kormány eredetileg 3,7 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolt 2025-re, de ezt már 4,1 százalékra emelte, legutóbb Nagy Márton 4-4,5%-os sávról beszét, most pedig 4,3%-ot közöltek.

