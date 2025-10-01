Orbán Viktor: átlagosan 51 ezer forintot kapnak a nyugdíjasok

"Az infláció magasabb lett, mint előrejelezték" – utalt vissza a miniszterelnök a 2025-ös költségvetési törvényben szereplő, a januári nyugdíjemelés alapjául szolgáló 3,2%-os inflációs várakozásra.

A nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni, pontos elszámolás, hosszú barátság

– szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette: "azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez."

"Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár, még az év végéig, reményeim szerint már novemberben" – vetítette előre a kormányfő.

A nyugdíjkorrekció időpontja valóban november, a kormány által vártnál magasabb, mostanáig 4,8%-os átlagos nyugdíjas infláció miatt minden jogosult a saját havi nyugdíjának 1,6%-ával megegyező emelést kap majd, sőt egész évre visszamenőleg is egy összegben jár majd az emelés. Ez nem szokatlan dolog, gyakran van szükség a vártnál magasabb áremelkedés miatt őszi nyugdíjkorrekcióra.

Mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kap, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent

– mondta Orbán Viktor.

"Nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába, ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem. De mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár" – vélekedett a miniszterelnök a videóban, végül pedig az Idősek Napja alkalmából felköszöntötte a nyugdíjasokat.

