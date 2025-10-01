Riasztanak a szakértők: itt az új Covid-variáns!

Az Egyesült Királyságban új Covid-variánsok terjednek.

Bár a szakértők szerint nem jelentenek súlyosabb kockázatot a korábbi törzseknél, de a vírus genetikai változásai növelhetik a fertőzés esélyét.

Az XFG (más néven Stratus) és az NB.1.8.1 (Nimbus) jelenleg a leggyakoribb Covid-variánsok az Egyesült Királyságban. Egyes beszámolók szerint ezek jellegzetes tünetei lehetnek a rekedt hang vagy a rendkívül erős torokfájás. A Covid továbbra is számos tünetet okozhat, köztük fejfájást, köhögést, orrdugulást vagy orrfolyást és kimerültséget, ami megnehezíti a megfázástól vagy influenzától való megkülönböztetést.

A brit Királyi Háziorvosi Kollégium szerint a Covid-fertőzések száma növekszik az Egyesült Királyságban, különösen a nagyon fiatalok és idősek körében. A Covid-hoz kapcsolódó kórházi felvételek száma is emelkedik.

A 75 év felettiek ingyenes védőoltást kaphatnak a Covid ellen a brit egészségügyi szolgálaton (NHS) keresztül. Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) szerint ez jó védelmet nyújthat az új variánsok ellen is.

Alex Allen, az UKHSA járványügyi szakértője hangsúlyozta: "A rendelkezésre álló információk alapján nincs bizonyíték arra, hogy az új variánsok súlyosabb betegséget okoznának, vagy hogy a jelenleg használt vakcinák kevésbé lennének hatékonyak ellenük."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images