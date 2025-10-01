Szenzációs felfedezés bizonyítja: lehet élet a Földön kívül!

Az Enceladus, a Szaturnusz hatodik legnagyobb holdja

az egyik legígéretesebb égitest lett a földönkívüli élet utáni kutatásban.

A 2017-ben lezárult Cassini-misszió feltárta, hogy a hold déli pólusánál víz jég szemcsékből és gőzökből álló anyagkiáramlás tör elő a felszín alól.

Ezt a jelenséget azóta a James Webb űrteleszkóp is megörökítette, amely szerint a kiáramlás közel 9600 kilométer magasra tör az űrbe. A kiáramló anyag forrása feltehetően egy sós vízi óceán, amely a hold jégkérge alatt található.

A Cassini-misszió adatait elemző kutatók

most szerves anyagokat fedeztek fel a kiáramlásban, köztük olyan molekulatípusokat is, amelyeket korábban még nem észleltek ott.

Dr. Nozair Khawaja, a berlini Freie Egyetem bolygókutatója és a kutatás vezetője szerint az eredmények azt mutatják, hogy az Enceladus felszíne alatt zajló kémiai folyamatok összetettebbek, mint korábban gondolták.

Amikor összetett folyamatok zajlanak, az azt jelenti, hogy az Enceladus lakhatósági potenciálja jelenleg növekszik

- mondta.

A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmányban Khawaja és kollégái leírták, hogy korábbi munkájuk során már kimutatták szerves anyagok és sók jelenlétét a Szaturnusz E-gyűrűjében található jégszemcsékben, amely gyűrű az Enceladusról kidobott anyagból áll. Az új kutatás azonban közvetlenül a kiáramlásban található, mindössze néhány perces jégszemcséket elemzi, így a minták tisztábbak, mivel nem módosította őket a sugárzás. Az eredmények nemcsak megerősítik a korábban a Szaturnusz E-gyűrűjében talált szerves anyagok jelenlétét - jelezve, hogy azok az Enceladus belsejéből származnak -, hanem más típusú anyagokat is felfedeztek, amelyeket korábban nem találtak meg a kiáramlásban.

Bár az új felfedezések nem bizonyítják, hogy élet van az Enceladuson, Khawaja szerint arra utalnak, hogy

összetett kémiai folyamatok játszódnak le, amelyek biológiailag releváns anyagok kialakulásához vezethetnek.

Az eredmények támogatják az Európai Űrügynökség (ESA) terveit a hold életjelekre irányuló vizsgálatára.

Úgy gondolom, hogy minden zöld jelzés adott az Enceladus esetében

- mondta Khawaja.

Dr. Jörn Helbert, az ESA naprendszer-részlegének vezetője, aki nem vett részt a tanulmányban, elmondta, hogy az új misszió terve - amely remélhetőleg 2042 körül indul - egy Enceladus körüli keringő egységből áll, amely átrepül a kiáramlásokon, valamint egy leszállóegységből, amely a hold déli sarkvidékén fog leszállni.

Az új tanulmány bizonyítja, hogy összetett prebiotikus molekulák származnak az Enceladus felszín alatti óceánjából.

Ez azt jelenti, hogy most már minden elem megvan ahhoz, hogy az Enceladus életet hordozzon - folyékony víz, energia és összetett prebiotikus molekulák

- mondta Helbert. "Ez időszerűvé teszi egy olyan misszió indítását, amely életjeleket keres."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images