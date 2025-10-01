Trump adminisztrációja drasztikus lépésre készül: rövidesen jöhetnek az elbocsátások

JD Vance alelnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón kijelentette:

Ha a leállás folytatódik, el kell bocsátanunk embereket.

Ezt nem szeretnénk, de megtesszük, amit kell, hogy az amerikai emberek alapvető szolgáltatásai továbbra is működjenek."

Amikor arról kérdezték, miért jósol a Trump-adminisztráció elbocsátásokat, amikor a korábbi leállások nem vezettek ilyen következményekhez, Vance azt válaszolta: "Még nem hoztunk végleges döntéseket."

Russell Vought, a Költségvetési Hivatal igazgatója egy republikánus képviselőkkel folytatott telefonbeszélgetésen közölte, hogy a Trump-adminisztráció egy-két napon belül létszámcsökkentést hajt végre a szövetségi alkalmazottak körében. Vought figyelmeztetett arra is, hogy a nők, csecsemők és gyermekek táplálkozási programjának (WIC) finanszírozása jövő hétre kimerül, ha a kormányzat továbbra is zárva marad.

A Fitch Ratings szerdán közölte, hogy

a leállás nem befolyásolja az USA hitelminősítését.

"Az amerikai kormányzat leállásának nincs közvetlen hatása az 'AA+'/Stabil amerikai szuverén minősítésre" - áll a hitelminősítő közleményében. A Fitch ugyanakkor megjegyezte, hogy a leállás

rávilágít a régóta fennálló politikai döntéshozatali gyengeségekre és a költségvetési kérdések körüli politikai kötélhúzásra.

