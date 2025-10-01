Tűzveszélyre hivatkozva több mint 145 ezer autót hív vissza a BMW

A BMW több mint 145 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban, miután a túlmelegedő önindítók tűzveszélyt okozhatnak - írja a Reuters.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdai közleménye szerint a visszahívás a 2020-as évjáratú 340I, X7 és X5 modelleket érinti.

A BMW kereskedések ingyenesen kicserélik az érintett járművek motorindítóit - áll a hatósági értesítésben.

A mostani intézkedést megelőzően az NHTSA a héten már bejelentette, hogy a BMW több mint 196 ezer járművet hív vissza az Egyesült Államokban egy olyan motorindító probléma miatt, amely túlmelegedéshez és rövidzárlathoz vezethet.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock