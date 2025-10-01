Új diszkontlánc érkezik a szomszédba

A Mere diszkontlánc első szlovákiai egysége Besztercebányán, a Námestie Ľudovíta Štúra téren készül megnyitni kapuit. Az üzleten már láthatók a lánc arculati elemei, azonban a nyitás pontos időpontját egyelőre nem közölték - számolt be a Spectator.sme.

Az üzletet a Chain Stores SK fogja üzemeltetni, amely egy másfél évvel ezelőtt alapított pozsonyi székhelyű vállalkozás. A cég tulajdonosi háttere a belgrádi Hung Trade DOO-hoz kötődik.

A Mere 2019 óta van jelen a cseh piacon, és jellegzetes üzleti modelljéről ismert: minimális létszámú személyzettel működik, termékeit raklapokon kínálja, és rendkívül versenyképes árakat biztosít vásárlóinak.

Bár évek óta felmerül a Mere magyarországi piacra lépésének lehetősége, ez idáig nem történt konkrét előrelépés az ügyben.

Érdekesség, hogy

Szergej Snajder, a Szvetofor diszkontlánc alapítója idén felkerült az orosz dollármilliárdosok listájára.

Vállalata az Európai Unióban Mere néven működteti üzleteit, azonban a nemzetközi terjeszkedés üteme jelentősen elmarad az oroszországi növekedéstől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images