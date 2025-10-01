  • Megjelenítés
Új szolgáltatással rukkol elő a Microsoft
Gazdaság

Új szolgáltatással rukkol elő a Microsoft

Portfolio
A Microsoft bemutatta új, mesterséges intelligenciával támogatott prémium előfizetési csomagját magánszemélyek számára - írja a Reuters.
A Microsoft bejelentette új, 365 Premium névre hallgató előfizetési csomagját, amely havi 19,99 dollárért érhető el magánszemélyek számára.

Az új szolgáltatás különlegessége, hogy

tartalmazza a vállalat Copilot nevű, mesterséges intelligenciával működő asszisztensét,

amely a Microsoft 365 alkalmazáscsomag funkcióit egészíti ki.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: picture alliance

