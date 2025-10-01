  • Megjelenítés
Vészjósló magyar államadósság-adatok érkeztek
Vészjósló magyar államadósság-adatok érkeztek

A bruttó államadósság GDP-arányos értéke Magyarországon 76,2%-ra emelkedett az idei második negyedévben - közölte a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi számlák adatairól szóló jelentésében. Ez a szám 3 éves csúcsnak felel meg. Ami szintén nem túl kedvező trend, hogy a kormányzat megemelte az idei év végére vonatkozó adósságráta-előrejelzését.

Több fontos, az államháztartás idei állapotáról árulkodó jelentés is megjelent szerdán. A kormányzati szektor egyenlegadatai kedvező képet rajzoltak ki a költségvetés helyzetéről, vagyis a flow mutatók rendben vannak. Más a helyzet viszont az államadósság terén, ami a stock, állományi adatok romlására utal.

Nyolc éve nem történt ilyen a magyar költségvetésben

A jegybank statisztikája szerint a második negyedév végére a GDP-arányos bruttó adósság 76,2%-ra emelkedett, ami 0,7 százalékpontos emelkedést jelent az egy évvel korábbi arányszámhoz képest.

Az adósságráta így tehát hároméves csúcson jár.

brutto allamadossag

Az államadósság kapcsán friss kormányzati előrejelzés is érkezett. Az EDP jelentés szerint az idei év végére 73,1% lehet a GDP-arányos ráta, ami azt is jelenti, hogy a kormány rontotta az idei adósságra vonatkozó várakozását, korábban ugyanis 72,6%-ot várt.

Egyúttal ez azt is jelenti, hogy a tavaly év végén 73,5%-ra emelkedett adósságráta után idén év végére mérsékelten tudja majd a kormány az államadósságot csökkenteni.

Ez nyilván összefügg azzal, hogy a kormány az eredeti 3,7%-ról mostanra 4,3%-ra emelte a hiánycélját 2025-re vonatkozóan, valamint a másik fontos tényező, hogy a bruttó hazai termék értéke a korábban várt 87 954 milliárd forint helyett 87 110 milliárd forint lehet.

Megszavazták a 2026-os költségvetést, és már látni, mikor jön az igazi feketeleves

Ezért intő jel, hogy 2024-ben emelkedett Magyarország államadóssága

Nominálisan a kormányzati szektor bruttó államadóssága 63 678 milliárd forint lehet idén év végére, a tavaly látott 59 879 milliárd forintról.

Kedvező fejleményt is lehte azért találni az EDP-jelentésben: a kamatkiadások a tavalyi 3970 milliárd forintos összegről idén várhatóan 3402 milliárd forintra csökkennek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

