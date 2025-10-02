10 millió zsákkal kevesebb kávé érkezik a dél-amerikai óriástól

A brazil kávéexport jelentős csökkenése várható 2025-ben, miután tavaly rekordot döntött a kivitel.

Brazília teljes kávéexportja, beleértve a feldolgozott kávébabot is, várhatóan 40-41 millió, 60 kilogrammos zsák között alakul 2025 végére - jelentette be csütörtökön a Cecafe exportőr csoport egyik vezetője.

Tavaly Brazília rekordmennyiségű, 50,58 millió zsák kávét exportált.

A 2025-re várt szállítási volumen csökkenésének oka a tavalyi rekordexport után kialakult alacsonyabb készletszint, a kisebb termésmennyiségre vonatkozó előrejelzések, valamint az Egyesült Államok által a brazil árukra kivetett vámok.

Forrás: Reuters

