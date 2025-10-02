  • Megjelenítés
10 millió zsákkal kevesebb kávé érkezik a dél-amerikai óriástól
Gazdaság

10 millió zsákkal kevesebb kávé érkezik a dél-amerikai óriástól

Portfolio
A brazil kávéexport jelentős csökkenése várható 2025-ben, miután tavaly rekordot döntött a kivitel.

Brazília teljes kávéexportja, beleértve a feldolgozott kávébabot is, várhatóan 40-41 millió, 60 kilogrammos zsák között alakul 2025 végére - jelentette be csütörtökön a Cecafe exportőr csoport egyik vezetője.

Tavaly Brazília rekordmennyiségű, 50,58 millió zsák kávét exportált.

A 2025-re várt szállítási volumen csökkenésének oka a tavalyi rekordexport után kialakult alacsonyabb készletszint, a kisebb termésmennyiségre vonatkozó előrejelzések, valamint az Egyesült Államok által a brazil árukra kivetett vámok.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
időjárás-meteorológia-fagy-hőmérséklet-eső-zápor-szél-csapadék-hideg-napsütés
Gazdaság
Viharos szél söpör végig az országon - megszólaltak a meteorológusok
Pénzcentrum
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility