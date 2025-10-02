150 km/órás széllökések lesznek Horvátországban

A térségünk felett kialakuló hidegörvény hatására jelentős hidegfront érkezik a Kárpát-medencébe, amely várhatóan az Adriai-tengerig terjeszkedik. A szárazföld és a relatíve melegebb tenger között kialakuló nyomáskülönbség aktiválja a bóra jelenségét, amely rendkívül erős széllökésekkel jár együtt.

A meteorológiai jelenség során a Velebit-hegységen átbukó hideg, sűrű légtömegek nagy sebességgel zuhannak le a meredek hegyoldalakon a melegebb tengeri területek felé. Az előrejelzések szerint

csütörtökön és pénteken a széllökések sebessége meghaladhatja a 150 km/órát is.

A veszélyes időjárási helyzet miatt a Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat (DHMZ) a legmagasabb szintű figyelmeztetést adta ki a Velebit-hegység környékére.

Bár Magyarországon ilyen erősségű szélviharokra nem kell számítani, az időjárási rendszer hatására hazánkban is erős, helyenként viharos széllökések várhatók a következő napokban.

