A világ legnagyobb lítiumlelőhelyére bukkanhattak Németországban

Németország hatalmas lítiumkincsre bukkanhatott
Mi lenne, ha Németország a világ egyik legnagyobb lítiumkészletén ülne? A kérdés már nem csak elméleti: a német Neptune Energy bányavállalat a múlt héten bejelentette, hogy Szász-Anhalt tartományban, az ország keleti részén olyan lelőhelyet talált,
amely „a világ egyik legnagyobb lítiumforrása” lehet.
A hír eddig viszonylag kevés figyelmet kapott, de kormányzati szinten is szóba került egy versenyképességi szemináriumon.
A lítium kulcsfontosságú nyersanyag az elektromos autók akkumulátorainak gyártásában, amelyeknek át kell venniük a belső égésű járművek helyét. Jelenleg főként Ausztráliából (50%), Chiléből és Argentínából (30%) származik, a feldolgozás pedig nagyrészt Kínában történik (a világ finomításának több mint 60%-a). A Neptune Energy szerint az Altmark régióban talált lelőhely 43 millió tonna lítium-karbonát egyenértékű (LCE) készletet tartalmaz, amelyből évente mintegy 25 ezer tonna lítium állítható elő.
Környezetbarátabb kitermelés?
A vállalat vezetője, Andreas Scheck szerint ez a potenciál lehetővé teszi, hogy Németország és Európa lítiumellátásában érdemi szereplővé váljanak. A felfedezés különösen kedvező, mert Neptune Energy már 1969 óta földgázt termel a térségben, és most az úgynevezett közvetlen lítiumkinyerés (Direct Lithium Extraction – DLE) technológiáját alkalmazná. Ez a módszer a mélyben található sós vizekből választja ki a lítiumot, így elkerülhető a hagyományos külszíni bányászat, és jóval kevesebb vizet igényel, mint a Dél-Amerikában elterjedt párologtatásos eljárás.
Kihívások előtt
A projekt ugyanakkor több akadályba ütközhet. A cég jelenleg kínai, amerikai és brit befektetési alapok (China Investment Corporation, Carlyle, CVC) tulajdonában van. Bár már elindítottak egy kísérleti DLE-projektet, további engedélyekre, geológiai vizsgálatokra, finanszírozási megoldásokra és biztos vevői körre van szükség. Ezek megszerzése évekbe telhet – ami iparági szinten megszokott folyamat.
A német kormány óvatosan reagált. Robert Habeck gazdasági miniszter szerint a bejelentés egy lehetőség a sok közül, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyersanyag-ellátás biztonsága nem elméleti kérdés. A kormány már létrehozott egy 1 milliárd eurós alapot, amelyet a KfW állami bank kezel, és amely a nyersanyag-biztosítást segíti. Ez nem fedezi teljes egészében a többmilliárdos projektek költségeit, de katalizátorként működhet a magánfinanszírozás bevonásához.
Európai versenyfutás
Jelenleg Európa szinte teljes egészében importra szorul, de több ország is igyekszik saját forrásokat kiaknázni. Portugáliában a Barroso-régióban a Savannah Resources nyitna lítiumbányát, Franciaországban az Imerys vállalat az Allier térségében dolgozik egy mélyművelésű bányán, amely évente 34 ezer tonna lítiumot adhatna – ez kb. 700 ezer elektromos autó akkumulátorához elég.
Az Elzászban található „lítium-völgyben” geotermikus projektek futnak, ahol a hőenergia-termelést és a lítium kinyerését kombinálnák. Több cég – köztük az Eramet, az EDF leányvállalata, a Lithium de France és a Vulcan Energy – vizsgálja a lehetőségeket. Franciaországban a tervezett projektek akár az autóipari lítiumigény kétharmadát fedezhetik a jövőben.
A kereslet robban, az ellátás lemarad
Az elektromobilitás térnyerésével a lítium iránti kereslet ugrásszerűen nő, az ellátás viszont nehezen tartja a tempót. Bár jelenleg túlkínálat van – a tonnánkénti ár 10 ezer dollár körül mozog, szemben a 2022-es 80 ezer dollárral –, a Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint
2030-ra a meglévő és tervezett bányák legfeljebb a globális szükséglet felét fogják fedezni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Belháborúzik a német kormány, megakasztják Brüsszel nagy terveit
A berlini vezetés lábon lövi magát és az egész Európai Uniót.
Kitálalt az orosz hadsereg valódi állapotáról a tábornok, lesújtott Putyin haragja
Nem volt célravezető az őszinteség.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Vegyes mozgások a hazai piacon.
Csalódnia kell annak, aki azt hitte, hogy a kormányzati leállás alatt nem kell vámokat fizetni
A beszedés alapvető funkciónak számít.
Úgy veszik a luxuslakásokat készpénzre, mintha nem lenne holnap
Kétéves csúcson a manhattani lakóingatlanpiac.
Ellenőrzést végzett az amerikai gyógyszerfelügyelet a Richternél
Megfelelt a gyógyszergyártó az ellenőrzésen.
Összeütközött két utasszállító a New York-i LaGuardia repülőtéren
Két Delta Air Lines gépről van szó.
Toronydarutól az irodabútorig: ezért éri meg ipari aukción licitálni
Kocsis Csabát, az Intergavel Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.