A világ legnagyobb lítiumlelőhelyére bukkanhattak Németországban

Németország hatalmas lítiumkincsre bukkanhatott

Mi lenne, ha Németország a világ egyik legnagyobb lítiumkészletén ülne? A kérdés már nem csak elméleti: a német Neptune Energy bányavállalat a múlt héten bejelentette, hogy Szász-Anhalt tartományban, az ország keleti részén olyan lelőhelyet talált,

amely „a világ egyik legnagyobb lítiumforrása” lehet.

A hír eddig viszonylag kevés figyelmet kapott, de kormányzati szinten is szóba került egy versenyképességi szemináriumon.

A lítium kulcsfontosságú nyersanyag az elektromos autók akkumulátorainak gyártásában, amelyeknek át kell venniük a belső égésű járművek helyét. Jelenleg főként Ausztráliából (50%), Chiléből és Argentínából (30%) származik, a feldolgozás pedig nagyrészt Kínában történik (a világ finomításának több mint 60%-a). A Neptune Energy szerint az Altmark régióban talált lelőhely 43 millió tonna lítium-karbonát egyenértékű (LCE) készletet tartalmaz, amelyből évente mintegy 25 ezer tonna lítium állítható elő.

Környezetbarátabb kitermelés?

A vállalat vezetője, Andreas Scheck szerint ez a potenciál lehetővé teszi, hogy Németország és Európa lítiumellátásában érdemi szereplővé váljanak. A felfedezés különösen kedvező, mert Neptune Energy már 1969 óta földgázt termel a térségben, és most az úgynevezett közvetlen lítiumkinyerés (Direct Lithium Extraction – DLE) technológiáját alkalmazná. Ez a módszer a mélyben található sós vizekből választja ki a lítiumot, így elkerülhető a hagyományos külszíni bányászat, és jóval kevesebb vizet igényel, mint a Dél-Amerikában elterjedt párologtatásos eljárás.

Kihívások előtt

A projekt ugyanakkor több akadályba ütközhet. A cég jelenleg kínai, amerikai és brit befektetési alapok (China Investment Corporation, Carlyle, CVC) tulajdonában van. Bár már elindítottak egy kísérleti DLE-projektet, további engedélyekre, geológiai vizsgálatokra, finanszírozási megoldásokra és biztos vevői körre van szükség. Ezek megszerzése évekbe telhet – ami iparági szinten megszokott folyamat.

A német kormány óvatosan reagált. Robert Habeck gazdasági miniszter szerint a bejelentés egy lehetőség a sok közül, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyersanyag-ellátás biztonsága nem elméleti kérdés. A kormány már létrehozott egy 1 milliárd eurós alapot, amelyet a KfW állami bank kezel, és amely a nyersanyag-biztosítást segíti. Ez nem fedezi teljes egészében a többmilliárdos projektek költségeit, de katalizátorként működhet a magánfinanszírozás bevonásához.

Európai versenyfutás

Jelenleg Európa szinte teljes egészében importra szorul, de több ország is igyekszik saját forrásokat kiaknázni. Portugáliában a Barroso-régióban a Savannah Resources nyitna lítiumbányát, Franciaországban az Imerys vállalat az Allier térségében dolgozik egy mélyművelésű bányán, amely évente 34 ezer tonna lítiumot adhatna – ez kb. 700 ezer elektromos autó akkumulátorához elég.

Az Elzászban található „lítium-völgyben” geotermikus projektek futnak, ahol a hőenergia-termelést és a lítium kinyerését kombinálnák. Több cég – köztük az Eramet, az EDF leányvállalata, a Lithium de France és a Vulcan Energy – vizsgálja a lehetőségeket. Franciaországban a tervezett projektek akár az autóipari lítiumigény kétharmadát fedezhetik a jövőben.

A kereslet robban, az ellátás lemarad

Az elektromobilitás térnyerésével a lítium iránti kereslet ugrásszerűen nő, az ellátás viszont nehezen tartja a tempót. Bár jelenleg túlkínálat van – a tonnánkénti ár 10 ezer dollár körül mozog, szemben a 2022-es 80 ezer dollárral –, a Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint

2030-ra a meglévő és tervezett bányák legfeljebb a globális szükséglet felét fogják fedezni.

