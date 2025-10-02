A villamosok hozták egy platformra Karácsony Gergelyt és Navracsics Tibort

Országos jelentőségűnek nevezte az új CAF-villamosok Budapestnek történő beszerzését a közigazgatási és területfejlesztési miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és az Irányító Hatóság korábban aláírta a projekt támogatási szerződését.

Navracsics Tibor azt mondta, országos jelentősége és "kisugárzása van" az 51 új CAF-villamos beszerzésének, a fővárosi közösségi közlekedés fejlesztése jelentős esemény az egész ország számára, "sőt majdnem minden magyar állampolgár számára". Az ingázási és a belső vándorlási adatok azt mutatják, hogy "Budapest és a Budapesten kívüli Magyarország egy folyamatos lüktetésben van" - mondta. Hozzátette

nem nagyon lehet önmagában Budapestről mint szigetről beszélni,

bármilyen jelentős fővárosi fejlesztésnek az egész országra kihatása van, "sőt az egész ország egy jelentős fejlesztését is jelenti".

Budapest az EU egyik legfejlettebb régiója

A miniszter elmondta: az elmúlt bő húsz év sikertörténet a főváros számára az ország többi régiójával összevetve, hiszen Budapest már a 2004-es uniós csatlakozás idején az Európai Unió átlagánál fejlettebb volt mutatóit tekintve, és ez a szint 129 százalékról a legutóbbi adatok szerint 168-ra emelkedett. "Ebben talán szerepe volt annak a körülbelül 1000 milliárd forintnyi európai uniós forrásnak is, ami az elmúlt bő évtizedben Budapestre érkezett fejlesztésként" - fűzte hozzá, ugyanakkor rámutatott, Budapestnek nagyon éles versenyben kell helytállnia az Európai Unión belül.

Navracsics Tibor reményét fejezte ki, hogy a villamosbeszerzési projekt mellett a szintén uniós forrásból finanszírozott, 25 milliárd forintos keretösszegű Egészséges utcák program hozzájárul ahhoz, hogy Budapest ne csak gazdasági teljesítményét tekintve állja meg a helyét az európai városok versenyében, hanem élhetőbb is legyen.

Karácsony Gergely főpolgármester kiemelte: az új villamosok beszerzése "Budapest legszebb hagyományait viszi át a 21. századba", és felkészíti a fővárost, hogy helytállhasson a klímaváltozás okozta környezeti helyzetben. A főpolgármester Navracsics Tiborhoz hasonlóan azt mondta:

amikor Budapestet fejlesztik, akkor tulajdonképpen az egész nemzet érdekében teszik.

A villamosbeszerzés szerves része annak a stratégiának, amely Budapest közösségi közlekedésének fejlesztéséről szól - mutatott rá Karácsony Gergely közölve: a főváros kiemelt célja elérni, hogy a városon belüli közlekedés 80 százalékát fenntartható módon lehessen megtenni.

2026-ra kétharmad felett lesz az alacsonypadlós villamosok aránya

Azt mondta, a járműpark megújítása a közösségi közlekedés fejlesztésének legfontosabb területe. Karácsony Gergely kitért arra is, a felfüggesztett uniós források nem a kormány számára okoznak problémát, hanem Magyarország számára, ezért - mint mondta - reméli, hogy a kormány és az Európai Bizottság tudja rendezni a vitákat, és megérkeznek a fejlesztéshez szükséges források.

Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese elmondta: az új villamosok beszerzésével 2026 végére elérik majd, hogy a villamossal történő utazások több mint kétharmadát alacsonypadlós, klimatizált járművel szolgálják ki. Az 51 új villamos közül már 20 megérkezett, és 2026-ig ezt követi majd még 31.

Héri József, a BKV vasúti üzemeltetési vezérigazgató-helyettese elmondta: a fővárosi villamoshálózaton naponta nagyjából több mint hatszáz járművel több 930 ezer utas közlekedését biztosítják. Hangsúlyozta: az új CAF-villamosok a legmodernebb technológiát képviselik. Ezek a járművek képesek az energia visszatáplálására is. Az új villamosok forgalomba állása lehetővé teszi majd azt is, hogy

a régi villamosok egy részét le tudják selejtezni.

Kitért arra is, hogy a beszerzés nem csak egy egyszerű áruvásárlás volt, hiszen a járművek összeszerelésében aktívan részt vett a BKV.

Székely Zsófia, a CAF programmenedzsere kiemelte: a BKK és az Irányító Hatóság által aláírt támogatási szerződés biztosítja a projekt teljeskörű finanszírozását.

Elmondta, a jelenlegi projekt szerződését 2014-ben írták alá a BKK-val, és ennek keretében összesen 124 villamost szállítanak le 2026-ig.

A BKK által az MTI-hez eljuttatott közleményben emlékeztettek, a járműbeszerzési projekt az Európai Unió támogatásával, az állam társfinanszírozásával valósul meg, a támogatás összege 54,15 milliárd forint.

A társaság 2022 novemberében, majd 2023 márciusában 51 darab villamost (46 rövidet, valamint 5 hosszút) rendelt meg a CAF-tól a 2014-ben kötött és 2021-ben meghosszabbított szerződés utolsó opciós tételének lehívásával. Az 51 darabos flotta járműveit a spanyol gyártó folyamatosan adja át a BKK-nak, az újonnan forgalomba állt járművek száma már 20-ra emelkedett, és hamarosan további egyet is birtokukba vehetnek a Budapesten közlekedők - írták.

Mely vonalakon találkozhatsz az új CAF-villamosokkal?

A közlemény szerint a megújuló járműállomány lehetővé teszi, hogy a jelenleginél több alacsonypadlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már most is járnak. Ezt azt jelenti, hogy az 1-es, a 3-as, a 17-es, a 19-es, a 42-es, az 50-es, az 56-os, az 56A és a 61-es vonalán is folyamatosan bővülhet az alacsonypadlós és légkondicionált villamosok száma.

Az 51 új jármű forgalomba helyezésével és az európai uniós infrastrukturális források rendelkezésre állását követően - a szükséges beavatkozások (áramellátás fejlesztése, egyes végállomások átépítése) elvégzése után - a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán is megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. Továbbá vizsgálják a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is.

A már említett támogatási szerződés biztosítja a korábban megrendelt és jelenleg gyártás alatt lévő CAF-villamosok folyamatos érkezését, illetve forgalomba állítását Budapesten.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka