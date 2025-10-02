Áttörés a COVID-kutatásban: felfedezték, mi okozza valójában az "agyi ködöt"

A COVID-19 járvány egyik legsúlyosabb következménye a hosszú COVID, amelynek egyik leggyakoribb tünete a kognitív károsodás, közismertebb nevén az "agyi köd". Ez a tünet a hosszú COVID-ban szenvedők több mint 80%-át érinti, jelentősen megnehezítve a mindennapi feladatok ellátását és a munkavégzést.
A Yokohama Városi Egyetem kutatócsoportja Takuya Takahashi professzor vezetésével jelentős előrelépést tett a probléma megértésében. A Brain Communications folyóiratban 2025. október 1-jén megjelent tanulmányukban egy új képalkotó eljárást alkalmaztak, amely lehetővé teszi az AMPA receptorok (AMPAR) sűrűségének közvetlen vizualizálását és számszerűsítését az élő emberi agyban.
Sok az AMPA receptor
A kutatók 30 hosszú COVID-ban szenvedő beteg és 80 egészséges egyén agyi képalkotó adatait hasonlították össze. Az eredmények szerint a betegek agyában jelentősen és széles körben megnövekedett az AMPA receptorok sűrűsége. Ez a megemelkedett receptorsűrűség közvetlen összefüggést mutatott a kognitív károsodás súlyosságával, ami egyértelmű kapcsolatot jelez a molekuláris változások és a tünetek között. Emellett különböző gyulladásos markerek koncentrációja is korrelált az AMPAR-szintekkel, ami a gyulladás és a receptorexpresszió közötti lehetséges kölcsönhatásra utal.
A tanulmány eredményei fontos előrelépést jelentenek a hosszú COVID számos megoldatlan kérdésének kezelésében.
Az AMPAR-ok rendszerszintű növekedése közvetlen biológiai magyarázatot ad a kognitív tünetekre, és potenciális terápiás célpontot jelöl ki. Például az AMPAR-aktivitást elnyomó gyógyszerek életképes megközelítést jelenthetnek az agyi köd enyhítésére. Érdekesség, hogy a kutatócsoport elemzése azt is kimutatta, hogy a képalkotó adatok 100%-os érzékenységgel és 91%-os specificitással képesek megkülönböztetni a betegeket az egészséges kontrolloktól.
Az újonnan kifejlesztett AMPA receptor PET képalkotó technológiánk alkalmazásával új perspektívát és innovatív megoldásokat kívánunk nyújtani a hosszú COVID jelentette sürgető orvosi kihívásra
– jegyezte meg Takahashi professzor. "Eredményeink egyértelműen bizonyítják, hogy a hosszú COVID-dal járó agyi ködöt legitim klinikai állapotként kell elismerni. Ez ösztönözheti az egészségügyi ipart, hogy felgyorsítsa a diagnosztikai és terápiás megközelítések fejlesztését erre a rendellenességre" – összegezte a professzor.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Mélyponton az euróövezeti munkanélküliség
A 6,2 százalékos euróövezeti adat a legalacsonyabb a statisztikák vezetésének 1995-ös kezdete óta.
Áttörés a COVID-kutatásban: felfedezték, mi okozza valójában az "agyi ködöt"
Egy új agyi képalkotó eljárással azonosították az AMPA receptorok megnövekedett szintjét.
Gyűlnek a sötét felhők: 2020 óta nem volt ilyen rossz brit foglalkoztatási adat
Nem terveznek létszámbővítést.
Egész Oroszország veszélyben lesz, ha Trump ezt meglépi – Moszkva végre megtörte a csendet
Ismét éleződik a feszültség.
Ötszázzal több lakást kezd árulni idén a Cordia, hajtja a keresletet az Otthon Start
És a lakossági állampapír-lejáratok nyomán felszabaduló források.
Tűzeset történt a debreceni BMW-gyárban
Sikerül gyorsan elhárítani.
Utolérte a bosszú a véreskezű diktátort: hajszálon múlott az élete
Elérte a nép haragja.
Pénzzel kötné pórázra Trump a top egyetemeket
Tízpontos feltétellistát kaptak.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
Mennyivel emelkedik a háromgyermekes édesanyák jövedelme októbertől? Mire érdemes elkölteni ezt a pénzt?
Október elsejétől SZJA mentessé válnak a háromgyermekes édesanyák. De hogyan lehet ezt igénybe venni? Mennyi plusz jövedelmet jelent ez? És mit érdemes ezzel az extra bevétellel kezdeni? Kell
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Bukás vagy siker lesz a debreceni BMW?
Világszínvonal Magyarországon – De megérte?
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.