  • Megjelenítés
Gazdaság

Baleset történt az M7-es autópályán, egy sávon halad a forgalom

Portfolio
Baleset történt az M7-es autópályán Törökbálint közelében, ahol egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött, ami miatt forgalomkorlátozásra kell számítani - számolt be a Katasztrófavédelem.

Közlekedési baleset történt az M7-es autópálya Székesfehérvár felé vezető oldalán, ahol egy személygépkocsi szalagkorlátnak csapódott. Az incidens a 16-os és 17-es kilométerszelvények között, közvetlenül a törökbálinti felhajtó után következett be.

A helyszínre a törökbálinti hivatásos és a kápolnásnyéki önkéntes tűzoltóegységek vonultak ki, akik szakszerűen áramtalanították a balesetben érintett járművet.

A baleset következtében forgalomkorlátozás lépett életbe, az érintett útszakaszon jelenleg csak egy sávon haladhatnak a járművek. A hatóságok a forgalmi akadály mielőbbi elhárításán dolgoznak.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
magyar nemzeti bank mnb jegybank
Gazdaság
Mínusz 1833 milliárd forint: hatalmasra hízott az MNB tőkehiánya
Pénzcentrum
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility