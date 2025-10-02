Baleset történt az M7-es autópályán, egy sávon halad a forgalom

Közlekedési baleset történt az M7-es autópálya Székesfehérvár felé vezető oldalán, ahol egy személygépkocsi szalagkorlátnak csapódott. Az incidens a 16-os és 17-es kilométerszelvények között, közvetlenül a törökbálinti felhajtó után következett be.

A helyszínre a törökbálinti hivatásos és a kápolnásnyéki önkéntes tűzoltóegységek vonultak ki, akik szakszerűen áramtalanították a balesetben érintett járművet.

A baleset következtében forgalomkorlátozás lépett életbe, az érintett útszakaszon jelenleg csak egy sávon haladhatnak a járművek. A hatóságok a forgalmi akadály mielőbbi elhárításán dolgoznak.