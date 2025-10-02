Csalódnia kell annak, aki azt hitte, hogy a kormányzati leállás alatt nem kell vámokat fizetni

Szerdán éjfélkor kezdődött az amerikai kormányzati leállás, azonban a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) legfrissebb vészhelyzeti terve szerint
az importadók beszedése folytatódik még a szövetségi finanszírozás megszűnése esetén is.
A tervek a biztonsági és bevételgyűjtési tevékenységeket a szövetségi működés szempontjából alapvetőnek minősítették, így ezek mentesülnek a finanszírozási hiány miatti tömeges kényszerszabadságolások alól.
"Úgy tűnik, hogy a leállással kapcsolatos aggodalmak ellenére az amerikai Vám- és Határvédelmi Hivatal (CBP) továbbra is beszedi a vámbevételeket" - nyilatkozta Jacob Jensen, az American Action Forum kereskedelmi szakértője. A szakértő hozzátette:
Lehetnek működési késedelmek a létszámhiány miatt, de a vámbevételek beszedése nem áll le.
A CBP, amely a DHS alá tartozó, 68 000 alkalmazottat foglalkoztató ügynökség, gyűjti be az importtermékekre kivetett vámokat, amelyeket aztán továbbít a Pénzügyminisztériumnak. A hivatal alkalmazottainak túlnyomó többsége, mintegy 62 000 fő, nem megy kényszerszabadságra a leállás idején.
A kormányzati leállás azután következett be, hogy a törvényhozók nem tudtak megegyezni az Affordable Care Act (ACA) biztosítási támogatásainak meghosszabbításáról és arról, hogy ezeket csatolják-e egy rövid távú finanszírozási törvényjavaslathoz. A demokrata szenátorok megakadályozták a képviselőház által elfogadott jogszabály elfogadását, ami hat év után az első kormányzati leállást eredményezte.
A finanszírozás hiánya más ügynökségekre súlyosabb hatással lesz. A Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) - amely a fogyasztói árak és foglalkoztatási adatok összeállításáért felelős - gyakorlatilag leállítja működését a shutdown idejére. Ha a kormányzati ügynökségek bezárják kapuikat, a BLS nem teszi közzé a következő, október 3-ra tervezett foglalkoztatási jelentést, és ugyanez a késedelem érintheti az október 15-i inflációs jelentést is, ha a Kongresszus addig nem köt megállapodást a kormány finanszírozásáról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
