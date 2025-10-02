Donald Trump kitalálta, hogy fordítsa a demokraták ellen a költségvetési leállást

Donald Trump elnök csütörtökön kijelentette, hogy a demokraták "példátlan lehetőséget" adtak neki a szövetségi ügynökségek költségvetésének megnyirbálására.

Politikai ellenfelei elleni lépéseket helyezett kilátásba, őket téve felelőssé a kialakult helyzetért.

Trump figyelmeztetése egy nappal azután érkezett, hogy kormányzata befagyasztott mintegy 18 milliárd dollárt két jelentős New York-i infrastrukturális projekt számára, és további 8 milliárd dollárt vont emg demokrata irányítású államok éghajlatváltozással kapcsolatos projektjeitől. A leállás elleni harcot vezető demokraták, Chuck Schumer szenátor és Hakeem Jeffries képviselő egyaránt New Yorkot képviselik.

Trump közölte, hogy hamarosan találkozik Russell Voughttal, a Fehér Ház Költségvetési Hivatalának igazgatójával, hogy

meghatározzák, mely demokrata ügynökségeket – amelyek többsége politikai átverés – javasolja csökkenteni.

A két vezető azt is mérlegelni fogja, hogy "ezek a csökkentések átmenetiek vagy állandóak lesznek-e", írta Trump a Truth Social platformon.

Nem akarom elhinni, hogy a radikális baloldali demokraták megadták nekem ezt a példátlan lehetőséget"

– tette hozzá az elnök.

A Trump-adminisztráció már a múlt héten figyelmeztette a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra egy esetleges leállás esetén. Trump ennek kapcsán azt mondta: "lehetnek elbocsátások, és ez az ő hibájuk".

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára csütörtökön közölte, hogy a szövetségi elbocsátások száma "valószínűleg ezres nagyságrendű lesz". Vought kulcsszerepet játszott a Project 2025 nevű konzervatív tervezet kidolgozásában, amely az amerikai kormányzat átfogó reformját célozza. Trump elnökjelöltként többször elhatárolódott a Project 2025-től, ehhez képest csütörtöki bejegyzésében már "a Project 2025 hírneves" szereplőjeként hivatkozott Voughtra.

A szövetségi leállás szerdán kezdődött, miután a megosztott Kongresszus nem tudott elfogadni egy törvényjavaslatot, amely a kedden véget ért költségvetési éven túl is biztosította volna a kormányzat teljes finanszírozását. A republikánusok, akik szűk többséget tudhatnak a magukénak a Képviselőházban és a Szenátusban, egy átmeneti törvényjavaslatot akartak elfogadni, amely november végéig fenntartotta volna a jelenlegi finanszírozási szintet.

A demokraták, akiknek a támogatása szükséges a 60 szavazatos szenátusi obstrukció legyőzéséhez, azt szeretnék, ha bármely rövid távú finanszírozás tartalmazná az Obamacare adókedvezmények meghosszabbítását, amelyek enélkül az év végén járnak le. A megnövelt támogatások az egészségbiztosítási díjak mérséklésére szolgálnak az Affordable Care Act (ACA) kedvezményezettjeinek szélesebb köre számára.

Scott Bessent pénzügyminiszter csütörtök reggel a CNBC "Squawk Box" műsorában úgy nyilatkozott, hogy

a demokraták "terroristákként" tárgyalnak, és "garantálhatja, hogy nem lesz megállapodás" az ACA-kedvezményekkel kapcsolatos vitában.

A korábbi kormányzati leállások során a szövetségi dolgozók százezreit kényszerszabadságra küldték, ami fizetés nélküli szabadságot jelent, de általában garantálták számukra a visszamenőleges fizetést, amint újraindították a működést. JD Vance alelnök, amikor arról kérdezték, miért készül a Trump-adminisztráció a dolgozók elbocsátására a kényszerszabadság helyett, azt válaszolta: "Nem hoztunk végleges döntéseket arról, mit fogunk tenni bizonyos dolgozókkal. Amit mondunk, az az, hogy rendkívüli lépéseket kell tennünk, különösen, ha ez hosszabb ideig tart."

