Drasztikus áremelés jön az Xbox-nál

2025. október 1-jén a Microsoft előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal átalakította az Xbox előfizetési struktúráját. A vállalat megszüntette az Xbox Game Pass Core és Standard csomagokat, helyettük konzolon már csak az Essential, Premium és Ultimate előfizetési konstrukciók érhetők el.

Az átállás automatikusan történik:

a korábbi Game Pass Core előfizetők Essential csomagra, a Standard előfizetők pedig Premium csomagra váltanak.

Az Ultimate előfizetők maradnak az eredeti csomagjukban, azonban jelentős áremelés mellett.

Míg az Xbox Game Pass Essential és Premium csomagok ára változatlan marad (3590 Ft, illetve 4990 Ft havonta), addig az Ultimate csomag ára közel 100 százalékkal emelkedik. Az eddigi havi 5490 forint helyett mostantól 10 890 forintot kell fizetni, ami éves szinten több mint 130 ezer forintos kiadást jelent.

A PC Game Pass előfizetés ára is növekszik: a korábbi 3590 forint helyett október 1-től 5990 forintot kell fizetni, bár a szolgáltatás tartalma – több száz PC-s játék elérhetősége és a Microsoft által kiadott játékok azonnali hozzáférése – változatlan marad.

A Microsoft közleménye szerint pozitív változás, hogy az Xbox Cloud Gaming szolgáltatás mostantól minden előfizetési szinten elérhetővé válik. Ez azonban nem csillapította a felhasználók elégedetlenségét. A közösségi oldalakon tömeges tiltakozás indult a drasztikus áremelés ellen. Olyan sokan próbálták lemondani előfizetésüket, hogy a lemondásra szolgáló felület a bejelentés napján sokak számára elérhetetlenné vált, és a problémák azóta is fennállnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images