Érkezik a kormány legújabb adócsomagja

Idén ősszel két adócsomag várható a kormány részéről - jelentette be egy csütörtök délutáni háttérbeszélgetésen Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára, aki csütörtökön mutatta be a csomag első részét. A tájékoztatón az is kiderült, hogy a kormány készül a vállalkozásokat érintő adócsökkentési csomaggal is, amely tartalmazhatja a már belengetett szocho-csökkentést, erről november elején dönthet a kabinet.

A mai nap folyamán kikerül társadalmi egyeztetésre az adócsomag első része. A tervek szerint két darab adócsomag lesz az idei ősz folyamán - kezdte a tájékoztatót az államtitkár, majd részletezte: a kormány dolgozik azon, hogy a vállalkozásokat erősebbé tegye.

Ennek egyik pontja az adócsökkentési csomag, ezen dolgozik a kormány. November elején dönthet erről a kormány - mondta.

Az első csomag, amelyeket most részletezek, jogharmonizációs és technikai módosításokat tartalmaz, és várhatóan november végén szavazhat róla a parlament, és januártól léphetnek ezek életbe - jelezte Gerlaki Bence.

Az államtitkár ezt követően sorolta:

Az szja-ban is tesz egy módosítást a kormány, a folytatólagos nyilatkozat fogalmát. Ha valaki tesz egy nyilatkozatot, hogy mentesül az szja alól, akkor ez örök életére érvényes lesz. Ez adminisztrációkönnyítést jelent.

is tesz egy módosítást a kormány, a folytatólagos nyilatkozat fogalmát. Ha valaki tesz egy nyilatkozatot, hogy mentesül az szja alól, akkor ez örök életére érvényes lesz. Ez adminisztrációkönnyítést jelent. Bevezet a kormány egy pontosítási szabályt a 30 év alatti édesanyákra vonatkozóan. 2000-3000 édesanyát érint, időpontot vizsgál a kormány január elsején, hogy betöltötte-e már a 30. életévét, és ha év közben tölti be, akkor szja-mentes lesz teljes évben. Nem szakad meg az adómentessége ezeknek az anyáknak sem.

vonatkozóan. 2000-3000 édesanyát érint, időpontot vizsgál a kormány január elsején, hogy betöltötte-e már a 30. életévét, és ha év közben tölti be, akkor szja-mentes lesz teljes évben. Nem szakad meg az adómentessége ezeknek az anyáknak sem. A banki adathalászat következtében megkárosított ügyfelek kártalanítását adómentessé teszi a kormány. A hitelintézetek önkéntes és méltányossági alapon kártérítést fizetnek ki, de a mostani szja szabályok szerint a kifizetőnek van adófizetési kötelezettsége (szja, szocho) és ezt teljesen adómentessé teszi a kormány.

következtében megkárosított ügyfelek kártalanítását adómentessé teszi a kormány. A hitelintézetek önkéntes és méltányossági alapon kártérítést fizetnek ki, de a mostani szja szabályok szerint a kifizetőnek van adófizetési kötelezettsége (szja, szocho) és ezt teljesen adómentessé teszi a kormány. Kisvállalati adóban : a pénztárral kapcsolatos változásoknál amennyiben a vállalkozás pénzt halmoz fel, az elektronikus számlapénzt nem veszi figyelembe az NGM, nem bünteti ezen összeg miatt az adórendszer az érintetteket, nem lesz adóalap tétel (példaként említette a Wise-on, Revoluton parkoltatott pénzeket).

: a pénztárral kapcsolatos változásoknál amennyiben a vállalkozás pénzt halmoz fel, az elektronikus számlapénzt nem veszi figyelembe az NGM, nem bünteti ezen összeg miatt az adórendszer az érintetteket, nem lesz adóalap tétel (példaként említette a Wise-on, Revoluton parkoltatott pénzeket). A kiskereskedelmi adóban , aki gépjárműüzemanyagot forgalmaz, arra más adóteher vonatkozik. Ezt 2026-ban változatlanul fenntartjuk.

, aki gépjárműüzemanyagot forgalmaz, arra más adóteher vonatkozik. Ezt 2026-ban változatlanul fenntartjuk. Az áfa területére is kitért az államtitkár, emlékeztetett, hogy az áfarés lecsökkent 22%-ról 2% környékére. Az eredmények megtartása érdekében a kormány bizonyos szabályokról döntött. A NAV javaslatára bevezetik, hogy az áfabevallásban a számla teljes összegéről jelenteni kell, amit az adózó ténylegesen levonásba helyez. A NAV fejleszt egy új eszközt, amit a vállalkozások önkéntesen használhatnak, hogy ne legyen plusz adminisztrációs tehernövekedés a cégek oldalán.

területére is kitért az államtitkár, emlékeztetett, hogy az áfarés lecsökkent 22%-ról 2% környékére. Az eredmények megtartása érdekében a kormány bizonyos szabályokról döntött. A NAV javaslatára bevezetik, hogy az áfabevallásban a számla teljes összegéről jelenteni kell, amit az adózó ténylegesen levonásba helyez. A NAV fejleszt egy új eszközt, amit a vállalkozások önkéntesen használhatnak, hogy ne legyen plusz adminisztrációs tehernövekedés a cégek oldalán. Az erdőt kivonjuk a települési adó hatálya alól, ez érinti a helyi adókat .

. Ingatlan adásvétel , a cserét pótló lakásvásárlás esetében jön változás. Az adózó dönthet, hogy a korábban nagy értékkel értékesített ingatlant veszi-e figyelembe, és ezzel csökkentheti az illeték alapját, mikor új ingatlant vásárol. Jelenleg az utolsó eladásnak az értékét vonhatja le az érintett, ez változik - ezt már Besesek Botond helyettes államtitkár részletezte.

, a cserét pótló lakásvásárlás esetében jön változás. Az adózó dönthet, hogy a korábban nagy értékkel értékesített ingatlant veszi-e figyelembe, és ezzel csökkentheti az illeték alapját, mikor új ingatlant vásárol. Jelenleg az utolsó eladásnak az értékét vonhatja le az érintett, ez változik - ezt már részletezte. A reklámadó felfüggesztését egy évvel meghosszabbítja a kormány.

felfüggesztését egy évvel meghosszabbítja a kormány. Egyéni vállalkozóknak soron kívüli adóbevallást nem kell benyújtaniuk, ha a tevékenységüket szüneteltetik.

Emellett az NGM dolgozik egy adócsökkentési csomagon is, amit november elején hoznak nyilvánosságra

- tette hozzá az államtitkár. Jelezte azt is, hogy a másik csomag széles körben foglalkozik a vállalkozásokkal, és ennek a része lehet a szociális hozzájárulási adó 1 százalékpontos csökkentése.

A csomag most bemutatott része a költségvetésre mérsékelt hatást gyakorolhat, 10 milliárd forint környékén, a később bemutatandó adócsökkentési csomagnak lehet nagyobb költségvetési hatása - jelezte érdeklődésünkre Gerlaki Bence, és megemlítette, hogy ha a második csomag részét fogja képezni az 1 százalékpontos szocho-csökkentés, akkor az 200-220 milliárd forint adóbevétel-kieséssel járhat.

Anyák szja mentessége

Gerlaki Bence beszélt az anyák tegnap életbe lépett szja-mentességéről is.

Az adőelőleg nyilatkozatokat elkezdhették benyújtani az érintettek - húzta alá.

Két módja van ennek: papíralapon a munkáltatónak jelzik, hogy érvényesek erre a kedvezményre, elmondása szerint ez a népszerűbb verzió. A NAV emellett az összes munkáltató számára küld a cégkapura egy tájékoztató levelet, hogy segítsék a munkavállalókat proaktívan ezen a téren. Novemberben a megemelt fizetésüket kaphatják meg az érintett anyák, átlagbér esetén ez havi 100 ezer forint. A másik módja: a NAV felületen az ONYA felület használatán keresztül - folytatta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila