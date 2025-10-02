Gyűlnek a sötét felhők: 2020 óta nem volt ilyen rossz brit foglalkoztatási adat

A Bank of England friss felmérése szerint a brit vállalkozások foglalkoztatási szándéka 2020 óta a leggyengébb, miközben a fogyasztói árak inflációjával kapcsolatos várakozásaik 2024 eleje óta a legmagasabbak.

A csütörtökön közzétett havi felmérés szerint a vállalkozások a szeptember végéig tartó három hónapban arra számítottak, hogy a következő 12 hónapban változatlan szinten tartják a foglalkoztatást.

Ez az első alkalom a 2020 novemberéig tartó időszak óta, hogy nem terveznek létszámbővítést.

Az ingadozóbb havi adatok szerint a következő 12 hónapra 0,5%-os növekedést várnak, miután augusztusban 0,5%-os csökkenést jeleztek előre.

A hivatalos adóadatok szerint az alkalmazottak száma az elmúlt hét hónapban csökkent, míg a munkanélküliségi ráta – amely egy régóta problémás felmérésen alapul – 4,7%-ra emelkedett, ami 2021 óta a legmagasabb érték. A Bank of England döntéshozói abban bíznak, hogy a gyengülő munkaerőpiac csökkenti a bérnövekedés ütemét és segít mérsékelni az inflációt, amely a jegybank előrejelzése szerint szeptemberben elérheti a 4%-ot, ami kétszerese a célértéknek.

Rob Wood, a Pantheon Macroeconomics vezető brit közgazdásza szerint azonban a felmérés eredményei valószínűleg megerősítik a döntéshozók óvatosságát a kamatlábak további idei csökkentésével kapcsolatban.

A Bank of England szeptemberi Döntéshozói Panel felmérésében a vállalkozások arra számítanak, hogy a fogyasztói árak inflációja 3,5%-kal emelkedik a következő 12 hónapban, ami 2023 december óta a leggyorsabb várt növekedés.

A háromhavi átlagos várakozások szerint a következő évre várt infláció 3,4%, ami 2024 február óta a legmagasabb, míg a vállalkozások azt mondták, hogy saját áraikat 3,7%-kal tervezik emelni, ami változatlan az augusztus végéig tartó három hónaphoz képest.

Forrás: Reuters

