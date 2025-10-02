Ilyen időjárást még nem láttak a meteorológusok ebben a szezonban

Jelentős lehűlés következett be csütörtök hajnalra Magyarországon, különösen a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegységben, ahol több településen is fagypont alatti értékeket mértek.

A mérőhálózat adatai szerint az idei ősz eddigi leghidegebb értékét Zabaron regisztrálták, ahol

-3,2 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet.

A második legalacsonyabb értéket Pusztavacson mérték -2,7 fokkal, míg a harmadik leghidegebb helyszín a Szécsény melletti Patvarc volt -2,5 fokkal.

Az előző szezonrekordot hétfő hajnalban állították fel, amikor a HungaroMet Lénárddarócon -1,8 fokot regisztrált. A mostani lehűlés során az ország számos pontján mértek fagypont körüli minimumhőmérsékleteket.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hideg időjárás folytatódik, péntek és szombat hajnalban elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várhatók újabb fagyok, amelyek akár újabb szezonrekordot is eredményezhetnek.

