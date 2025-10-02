  • Megjelenítés
Ilyen időjárást még nem láttak a meteorológusok ebben a szezonban
Gazdaság

Ilyen időjárást még nem láttak a meteorológusok ebben a szezonban

Portfolio
Újabb szezonrekord született a hajnali hőmérsékletekben, több helyen is fagypont alá süllyedt a hőmérő higanyszála az ősz eddigi leghidegebb reggelén - számolt be az Időkép.

Jelentős lehűlés következett be csütörtök hajnalra Magyarországon, különösen a Duna-Tisza közén és az Északi-középhegységben, ahol több településen is fagypont alatti értékeket mértek.

A mérőhálózat adatai szerint az idei ősz eddigi leghidegebb értékét Zabaron regisztrálták, ahol

-3,2 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet.

A második legalacsonyabb értéket Pusztavacson mérték -2,7 fokkal, míg a harmadik leghidegebb helyszín a Szécsény melletti Patvarc volt -2,5 fokkal.

Az előző szezonrekordot hétfő hajnalban állították fel, amikor a HungaroMet Lénárddarócon -1,8 fokot regisztrált. A mostani lehűlés során az ország számos pontján mértek fagypont körüli minimumhőmérsékleteket.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hideg időjárás folytatódik, péntek és szombat hajnalban elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várhatók újabb fagyok, amelyek akár újabb szezonrekordot is eredményezhetnek.

Kapcsolódó cikkünk

150 km/órás széllökések lesznek Horvátországban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2184421669-állam-amerika-elnök-épület-fehér-ház-főváros-politika-történelem-zászló
Gazdaság
Csalódnia kell annak, aki azt hitte, hogy a kormányzati leállás alatt nem kell vámokat fizetni
Pénzcentrum
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility