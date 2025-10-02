  • Megjelenítés
Jövő héten kiderül, merre tart a magyar gázszektor
Jövő héten kiderül, merre tart a magyar gázszektor

Portfolio
Miközben az Engie-vel és a Shell-lel kötött friss gázszerződések új fejezetet nyitnak a magyar energiapolitikában, az EU orosz energiáról való leválása és a bolgár tranzitbizonytalanság új kihívásokat hoz. A jövőheti Portfolio Energy Investment Forum 2025 kiemelt panelbeszélgetése többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Az elmúlt hetek bejelentései jól jelzik, hogy

Magyarország gázellátása történelmi átalakulás előtt áll.

A francia Engie-vel aláírt, 2028–2038 közötti időszakra szóló megállapodás évi 400 millió köbméter LNG-szállítást biztosít, míg a Shellel kötött szerződés további 2 milliárd köbmétert biztosít 2036-ig. Ez a diverzifikáció a hazai éves fogyasztás mintegy 6–7,5 százalékát fedi le – fontos előrelépés, de messze nem elegendő az orosz import teljes kiváltásához.

Mindeközben az Európai Unió elkötelezett abban, hogy pár éven belül megszüntetni az orosz földgáz importját, ami új kérdéseket vet fel a magyar ellátásban. Ráadásul Bulgária döntése, miszerint két éven belül lezárja az orosz gáztranzitot, a Török Áramlat kiszámíthatóságát is kérdésessé teszi.

A jövőheti Portfolio Energy Investment Forum 2025 kiemelt panelje éppen ezekre a kérdésekre fókuszál. „A földgáz szerepe a jövő energiainfrastruktúrájában” című beszélgetésen a hazai gázpiac kulcsszereplői vitatják meg:

  • milyen fejlesztések szükségesek a megváltozott szállítási irányok miatt a hálózatokban,
  • hogyan illeszthetők az LNG-szállítmányok a regionális tranzitba,
  • és miként alakíthatók a hosszú távú szerződések az új piaci és szabályozási környezetben.

A panelben szó lesz a tárolói stratégiáról és téli ellátásbiztonságról, az árazási kockázatokról, a határkeresztező kapacitások szerepéről, valamint a magyar fogyasztásra és iparra gyakorolt hatásokról.

A beszélgetést Pletser Tamás, olaj- és gázipari elemző (Erste) fogja moderálni, a résztvevők között pedig ott lesz

Aki szeretné átlátni, mit jelentenek a friss LNG-megállapodások, az EU-s szankciós folyamatok és a regionális tranzitváltozások a magyar energiaellátás jövőjére nézve,

annak ez a beszélgetés kihagyhatatlan!

