Jövő héten kiderül, merre tart a magyar gázszektor

Az elmúlt hetek bejelentései jól jelzik, hogy
Magyarország gázellátása történelmi átalakulás előtt áll.
A francia Engie-vel aláírt, 2028–2038 közötti időszakra szóló megállapodás évi 400 millió köbméter LNG-szállítást biztosít, míg a Shellel kötött szerződés további 2 milliárd köbmétert biztosít 2036-ig. Ez a diverzifikáció a hazai éves fogyasztás mintegy 6–7,5 százalékát fedi le – fontos előrelépés, de messze nem elegendő az orosz import teljes kiváltásához.
Mindeközben az Európai Unió elkötelezett abban, hogy pár éven belül megszüntetni az orosz földgáz importját, ami új kérdéseket vet fel a magyar ellátásban. Ráadásul Bulgária döntése, miszerint két éven belül lezárja az orosz gáztranzitot, a Török Áramlat kiszámíthatóságát is kérdésessé teszi.
A jövőheti Portfolio Energy Investment Forum 2025 kiemelt panelje éppen ezekre a kérdésekre fókuszál. „A földgáz szerepe a jövő energiainfrastruktúrájában” című beszélgetésen a hazai gázpiac kulcsszereplői vitatják meg:
- milyen fejlesztések szükségesek a megváltozott szállítási irányok miatt a hálózatokban,
- hogyan illeszthetők az LNG-szállítmányok a regionális tranzitba,
- és miként alakíthatók a hosszú távú szerződések az új piaci és szabályozási környezetben.
A panelben szó lesz a tárolói stratégiáról és téli ellátásbiztonságról, az árazási kockázatokról, a határkeresztező kapacitások szerepéről, valamint a magyar fogyasztásra és iparra gyakorolt hatásokról.
A beszélgetést Pletser Tamás, olaj- és gázipari elemző (Erste) fogja moderálni, a résztvevők között pedig ott lesz
- Ferencz I. Szabolcs (FGSZ)
- Fritsch László (MVM CEEnergy)
- Garai Dániel (CEEGEX)
- Grébecz Károly (MEKH)
- Kriston Ákos (Magyar Földgáztároló)
- Torda Balázs (OPUS TIGÁZ, OPUS TITÁSZ)
Aki szeretné átlátni, mit jelentenek a friss LNG-megállapodások, az EU-s szankciós folyamatok és a regionális tranzitváltozások a magyar energiaellátás jövőjére nézve,
annak ez a beszélgetés kihagyhatatlan!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
