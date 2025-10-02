Megtorpant az orosz gazdaság? Csökkentette a növekedési előrejelzést a minisztérium

Oroszország hazai összterméke (GDP) 1 százalékkal nőtt az idei első nyolc hónapban éves összevetésben a gazdaságfejlesztési minisztérium közlése szerint.

Az aktuális gazdasági helyzetről szóló minisztériumi jelentésben az áll, hogy éves összevetésben a GDP 0,4 százalékkal nőtt augusztusban a júliusi 0,4 százalékos, a júniusi 1,0 százalékos, a májusi 0,7 százalékos, az áprilisi 1,5 százalékos, a márciusi 1,1 százalékos, a februári 0,5 százalékos és a januári 2,7 százalékos növekedést követően.

Szigorúbb jóslat

A gazdaságfejlesztési minisztérium szeptemberben 1 százalékra rontotta az orosz GDP idei növekedésére vonatkozó előrejelzését az áprilisi 2,5 százalékról, a jövő évit pedig 2,4 százalékról 1,3 százalékra változtatta.

Az orosz jegybank júliusban fenntartotta az orosz GDP növekedésére vonatkozó áprilisi előrejelzését az idei évre 1,0-2,0 százalékon. Jövőre pedig 0,5-1,5 százalékos gazdasági növekedés vár a központi bank.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images