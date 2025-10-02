  • Megjelenítés
Megtorpant az orosz gazdaság? Csökkentette a növekedési előrejelzést a minisztérium
Gazdaság

Megtorpant az orosz gazdaság? Csökkentette a növekedési előrejelzést a minisztérium

MTI
Oroszország hazai összterméke (GDP) 1 százalékkal nőtt az idei első nyolc hónapban éves összevetésben a gazdaságfejlesztési minisztérium közlése szerint.

Az aktuális gazdasági helyzetről szóló minisztériumi jelentésben az áll, hogy éves összevetésben a GDP 0,4 százalékkal nőtt augusztusban a júliusi 0,4 százalékos, a júniusi 1,0 százalékos, a májusi 0,7 százalékos, az áprilisi 1,5 százalékos, a márciusi 1,1 százalékos, a februári 0,5 százalékos és a januári 2,7 százalékos növekedést követően.

Szigorúbb jóslat

A gazdaságfejlesztési minisztérium szeptemberben 1 százalékra rontotta az orosz GDP idei növekedésére vonatkozó előrejelzését az áprilisi 2,5 százalékról, a jövő évit pedig 2,4 százalékról 1,3 százalékra változtatta.

Az orosz jegybank júliusban fenntartotta az orosz GDP növekedésére vonatkozó áprilisi előrejelzését az idei évre 1,0-2,0 százalékon. Jövőre pedig 0,5-1,5 százalékos gazdasági növekedés vár a központi bank.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2184421669-állam-amerika-elnök-épület-fehér-ház-főváros-politika-történelem-zászló
Gazdaság
Csalódnia kell annak, aki azt hitte, hogy a kormányzati leállás alatt nem kell vámokat fizetni
Pénzcentrum
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility