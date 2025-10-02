Augusztusban az euróövezetben a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta 6,3 százalékra emelkedett az előző hónapban jegyzett 6,2 százalékról, szemben az elemzők által várt stagnálással.
Az Európai Unió 27 tagállamának munkanélküliségi rátája pedig az előző havival megegyezően 5,9 százalékon állt az év nyolcadik hónapjában.
Egy évvel korábban, 2024 augusztusában az euróövezetben 6,3 százalékos, az EU-ban pedig 5,9 százalékos volt a munkanélküliség.
A 6,2 százalékos euróövezeti adat a legalacsonyabb az összehasonlító statisztikák vezetésének 1995-ös kezdete óta.
Az Eurostat adatai szerint augusztusban 13 millió 89 ezer munkanélküli volt az Európai Unióban, ebből az euróövezetben 10 millió 842 ezer. A munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest az EU-ban 39 ezerrel, az euróövezetben 11 ezerrel nőtt. Egy év alatt a munkanélküliek száma az EU-ban 85 ezerrel emelkedett, az euróövezetben pedig 15 ezerrel csökkent.
A 25 év alattiak munkanélküliségi rátája augusztusban az euróövezetben az előző havival azonos, 14 százalék volt, az EU-ban pedig a júliusi 14,4 százalék után 14,6 százalékon állt.
Augusztusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban (10,3 százalék), Franciaországban (7,5 százalék) és Olaszországban (6 százalék) regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban (3,7 százalék) jegyezték fel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mélyponton az euróövezeti munkanélküliség
A 6,2 százalékos euróövezeti adat a legalacsonyabb a statisztikák vezetésének 1995-ös kezdete óta.
Áttörés a COVID-kutatásban: felfedezték, mi okozza valójában az "agyi ködöt"
Egy új agyi képalkotó eljárással azonosították az AMPA receptorok megnövekedett szintjét.
Gyűlnek a sötét felhők: 2020 óta nem volt ilyen rossz brit foglalkoztatási adat
Nem terveznek létszámbővítést.
Egész Oroszország veszélyben lesz, ha Trump ezt meglépi – Moszkva végre megtörte a csendet
Ismét éleződik a feszültség.
Ötszázzal több lakást kezd árulni idén a Cordia, hajtja a keresletet az Otthon Start
És a lakossági állampapír-lejáratok nyomán felszabaduló források.
Tűzeset történt a debreceni BMW-gyárban
Sikerül gyorsan elhárítani.
Utolérte a bosszú a véreskezű diktátort: hajszálon múlott az élete
Elérte a nép haragja.
Pénzzel kötné pórázra Trump a top egyetemeket
Tízpontos feltétellistát kaptak.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
Mennyivel emelkedik a háromgyermekes édesanyák jövedelme októbertől? Mire érdemes elkölteni ezt a pénzt?
Október elsejétől SZJA mentessé válnak a háromgyermekes édesanyák. De hogyan lehet ezt igénybe venni? Mennyi plusz jövedelmet jelent ez? És mit érdemes ezzel az extra bevétellel kezdeni? Kell
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Bukás vagy siker lesz a debreceni BMW?
Világszínvonal Magyarországon – De megérte?
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.