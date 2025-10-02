  • Megjelenítés
Mélyponton az euróövezeti munkanélküliség
Mélyponton az euróövezeti munkanélküliség

MTI
Augusztusban az elemzők által várt stagnálással szemben emelkedett a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban (EU) az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az EU statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint.

Augusztusban az euróövezetben a szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta 6,3 százalékra emelkedett az előző hónapban jegyzett 6,2 százalékról, szemben az elemzők által várt stagnálással.

Az Európai Unió 27 tagállamának munkanélküliségi rátája pedig az előző havival megegyezően 5,9 százalékon állt az év nyolcadik hónapjában.

Egy évvel korábban, 2024 augusztusában az euróövezetben 6,3 százalékos, az EU-ban pedig 5,9 százalékos volt a munkanélküliség.

A 6,2 százalékos euróövezeti adat a legalacsonyabb az összehasonlító statisztikák vezetésének 1995-ös kezdete óta.

Az Eurostat adatai szerint augusztusban 13 millió 89 ezer munkanélküli volt az Európai Unióban, ebből az euróövezetben 10 millió 842 ezer. A munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest az EU-ban 39 ezerrel, az euróövezetben 11 ezerrel nőtt. Egy év alatt a munkanélküliek száma az EU-ban 85 ezerrel emelkedett, az euróövezetben pedig 15 ezerrel csökkent.

A 25 év alattiak munkanélküliségi rátája augusztusban az euróövezetben az előző havival azonos, 14 százalék volt, az EU-ban pedig a júliusi 14,4 százalék után 14,6 százalékon állt.

Augusztusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban (10,3 százalék), Franciaországban (7,5 százalék) és Olaszországban (6 százalék) regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban (3,7 százalék) jegyezték fel.

