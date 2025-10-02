Nagy bejelentést tett a kormány a szélerőművekről: 17 térségben könnyítik meg a telepítésüket

Tizenhét járásban telepíthetnek még könnyebben szélerőműveket - közölte az Energiaügyi Minisztérium. Könnyített térségeket jelölhetnek ki főként az északnyugati országrészben, de gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek szélerőművek a dunaújvárosi, hevesi, mezőtúri, miskolci és törökszentmiklósi járásokban is. Az új szabályozás alapján megvalósuló első szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 A Portfolio Energy Investment Forum 2025 egyedülállóan értékes lehetőség a Magyarország előtt álló nagy energetikai kihívások és lehetőségek átbeszélésére, vezető döntéshozók, szakértők segítségével. Jöjjön el Ön is, és tapasztalja ezt meg személyesen a gyakorlatorientált szakmai konferenciánkon!

A minisztérium közleménye szerint tavalyelőtt megszülettek a szélerőművek létesítésének általános szabályai. Az eddigi engedélyeztetési tapasztalatok alapján a törvényi és rendeleti előírásokat egyértelműsítő, egyszerűsítő jogszabálycsomag indul társadalmi egyeztetésre. Az Energiaügyi Minisztérium javaslata szerint

könnyített térségeket jelölhetnek ki főként az északnyugati országrészben.

A kezdeményezés elfogadása esetén 17 járásban még kedvezőbb feltételekkel telepíthetők szélerőművek.

A hazai zöldenergia kapacitás döntő részben a naperőműveknek köszönhetően szeptember elejére túlnőtte a 9 gigawattot. Magyarország világelső a napelemek 25 százalékos részarányával az áramtermelésben. A napon belül reggel és késő délután, késő este, évszak szerint pedig télen csúcsra járó szélkerekek hasznosan egészíthetik ki a meglévő képességeket. Beépített teljesítményük a felülvizsgált Nemzeti Energia- és Klímatervben foglalt célszám szerint 2030-ra a jelenlegi háromszorosára, 1 gigawattra nőhet.

A 2025. október 9-ig véleményezhető tervezetek legfontosabb újdonsága a könnyített térségek kijelölése lehet. Támogató döntés esetén 17 járás tartozhat ebbe a kategóriába, amelyekben a magas átlagos szél energiasűrűség miatt már most is üzemelnek szélkerekek. Zömük az ország északnyugati részében, a Kisalföldön és szomszédságában található.

Gyorsabb engedélyeztetéssel és kedvezőbb feltételekkel épülhetnek szélerőművek a dunaújvárosi, hevesi, mezőtúri, miskolci és törökszentmiklósi járásokban is. A könnyített térségekben az országos 130 méteres felső korlátnál magasabb, akár 199 méter lehet a tornyok engedélyezhető mérete. A szélerőművek telepítése esetén más országrészektől eltérően nem szükséges mezőgazdasági művelésre hasonlóképpen alkalmas csereterületet biztosítani.

A javaslat további elemei az engedélyezésben eljáró hatóságok egységes jogalkalmazása érdekében pontosítják a 700 méteres védőzóna számításának szabályait. Bizonyos feltételek fennállása esetén lehetővé tehetik a szélerőművek lapátjainak átnyúlását a szomszédos ingatlan területére. A rendelkezések változatlanul alapelvként rögzítik, hogy csak olyan település területén létesülhet szélkerék, ahol ezt a helyi közösség kifejezetten engedi. Az új szabályozás alapján megvalósuló

első szélerőművek 2029-től állhatnak kereskedelmi üzembe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images