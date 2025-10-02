Olyan vihar éri el Angliát, amilyet ritkán látni

Az Atlanti-óceán felől érkező Amy vihar péntektől szombatra virradóan zavaró esős és szeles időjárást hoz Skócia, Északnyugat-Anglia és Északnyugat-Wales nagy részére.

Skócia északi és nyugati részeire magas szintű szélvihar-figyelmeztetést adtak ki, amely pénteken 17 órától szombaton 9 óráig lesz érvényben. A figyelmeztetés életveszélyre, áramkimaradások lehetőségére, közlekedési fennakadásokra és különösen veszélyes parti körülményekre hívja fel a figyelmet.

Neil Armstrong, a Met Office vezető előrejelzője elmondta: "Az Amber figyelmeztetéssel érintett területeken pénteken estétől szombat reggelig akár 95 mérföld/órát (153 km/h) meghaladó széllökések is előfordulhatnak, ami áramkimaradások és épület- valamint fakárok kockázatával jár"

További veszélyt jelent a csapadék, különösen Nyugat-Skóciában, ahol 6-9 óra alatt 30-50 mm-t meghaladó mennyiség is hullhat, növelve az árvízveszélyt.

Martin Thomson a Transport Scotland részéről közölte:

Várhatóan fennakadások lesznek a közlekedési hálózatban a figyelmeztetéssel érintett területeken. Az eső és a szél nehéz vezetési körülményeket teremt, például csökkent látási viszonyokat és vízátfolyásokat, valamint valószínűleg hatással lesz a komp- és vasúthálózatra is, ezért fontos, hogy előre tervezzék meg utazásukat.

