Összeütközött két utasszállító a New York-i LaGuardia repülőtéren

A légitársaság közleménye szerint két repülőgép, egy Virginiába tartó és egy Észak-Karolinából érkező járat volt érintett az alacsony sebességű ütközésben a gurulás során. Az előzetes információk alapján az induló repülőgép szárnya érintkezett az érkező gép törzsével. A CBS News által megszerzett videófelvételen az egyik repülőgép sérült szárnya látható.

Mindkét gépet a Delta leányvállalata, az Endeavor Air üzemeltette. Az eset helyi idő szerint este 9 órakor történt.

A Virginiába tartó járaton 28, míg a másik gépen 57 utas tartózkodott.

A Delta közleménye szerint az utasok közül senki sem sérült meg, csupán egy légiutas-kísérő szenvedett kisebb sérülést, amit a helyszínen elláttak a mentők. Az utasokat busszal szállították vissza a terminálba, ahol ételt és italt kaptak. A légitársaság szállodai elhelyezést, étkezést és másnapi átfoglalást biztosított számukra.

A Delta közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az eset kivizsgálásában.

