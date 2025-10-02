  • Megjelenítés
Összeütközött két utasszállító a New York-i LaGuardia repülőtéren
Gazdaság

Összeütközött két utasszállító a New York-i LaGuardia repülőtéren

Portfolio
Két Delta Air Lines regionális repülőgép ütközött össze a New York-i LaGuardia repülőtéren szerda este, egy légiutas-kísérő sérült meg könnyebben - jelentette a Business Insider.

A légitársaság közleménye szerint két repülőgép, egy Virginiába tartó és egy Észak-Karolinából érkező járat volt érintett az alacsony sebességű ütközésben a gurulás során. Az előzetes információk alapján az induló repülőgép szárnya érintkezett az érkező gép törzsével. A CBS News által megszerzett videófelvételen az egyik repülőgép sérült szárnya látható.

Mindkét gépet a Delta leányvállalata, az Endeavor Air üzemeltette. Az eset helyi idő szerint este 9 órakor történt.

A Virginiába tartó járaton 28, míg a másik gépen 57 utas tartózkodott.

A Delta közleménye szerint az utasok közül senki sem sérült meg, csupán egy légiutas-kísérő szenvedett kisebb sérülést, amit a helyszínen elláttak a mentők. Az utasokat busszal szállították vissza a terminálba, ahol ételt és italt kaptak. A légitársaság szállodai elhelyezést, étkezést és másnapi átfoglalást biztosított számukra.

A Delta közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal az eset kivizsgálásában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2184421669-állam-amerika-elnök-épület-fehér-ház-főváros-politika-történelem-zászló
Gazdaság
Csalódnia kell annak, aki azt hitte, hogy a kormányzati leállás alatt nem kell vámokat fizetni
Pénzcentrum
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility