  • Megjelenítés
Súlyos veszély fenyegeti Európát: a szemünk láttára alakul ki a fojtogató válság
Gazdaság

Súlyos veszély fenyegeti Európát: a szemünk láttára alakul ki a fojtogató válság

Portfolio
Folytatódik Európa gyors ütemű elöregedése, tavaly már 37 idős ember jutott 100 munkaképes korú lakosra – derül ki az Eurostat friss adataiból. Másként megfogalmazva már alig 2,7 dolgozó korú ember jut egy 65 év felettire, az elöregedés tendenciája pedig a jövőben is folytatódni fog, lévén a várható élettartam egyre hosszabbodik, miközben a születésszámok csökkennek. Magyarország demográfiai helyzete valamivel jobb képet mutat az uniós átlagnál, de vannak olyan vármegyék, ahol egészen tragikus sebességű elöregedés zajlott le az utóbbi tíz év során.

Évről évre egyre inkább elöregszik Európa

Az elmúlt 20 évben jelentősen emelkedett az Európai Unióban mért időskori eltartottsági ráta (old age dependency ratio) – hívják fel a figyelmet az Eurostat szakemberei. A mutató úgy határozható meg, hogy

a 65 éves vagy idősebb lakosok számát viszonyítják a 20–64 évesek, azaz munkaképes korúak létszámához.

2004-ben még csak 26,8% volt az EU időskori eltartottsági rátája, azaz egy 65 éves feletti idős emberre valamivel kevesebb mint négy munkaképes korú felnőtt jutott. 2024. január 1-jére azonban már 37,0%-ra emelkedett a ráta, vagyis ekkorra alig 2,7 dolgozó korú felnőtt jutott egy időskorúra.

oldage1

Az egyes országok között igen nagy eltérések mutatkoznak: a két leginkább elöregedett társadalomnak Olaszország és Finnország tekinthető,

mindkét helyen közel 42% az időskori eltartottsági ráta, vagyis a munkaképes korú felnőttek alig 2,4-szer annyian vannak, mint a 65 évnél idősebbek. Magyarország az uniós középmezőnyben helyezkedik el a maga 34,7%-os értékével: hazánkban eszerint 2,9 aktív korú lakos jutott egy nyugdíjas korúra – hiszen éppen 65 év az öregségi nyugdíjkorhatár.

A legjobb demográfiai helyzettel (a vizsgált dimenzió szerint) tavaly Luxemburg büszkélkedhetett, itt több mint négyszeresen meghaladta az aktívak száma a 65 év felettiekét, azaz 25% alatti időskori eltartottsági ráta adódott.

A részletesebb területi adatokból kiderül, hogy az EU legalacsonyabb időskori eltartottsági rátáját egy francia régió, Mayotte (6,1%) produkálta, míg a legmagasabb rátát a belga tengerparti Veurne járásban mérték (72,8%).

Lassan, de biztosan kibontakozik a demográfiai válság

Az adatsor segítségével nemcsak az elöregedési mutató aktuális állása, hanem annak időbeli változása is nyomon követhető.

Az utóbbi tíz évben az összes EU-tagállamot tömörítő érték 6,2 százalékponttal növekedett,

azaz 100 aktív korúra 6,2-vel több időskorú jutott 2024-ben, mint 2014-ben. Ez első látásra talán nem tűnik vészes változásnak, de a tendencia folytatódása odáig vezethet, hogy a 21. század közepére számos helyen a riasztó 50%-ot is elérheti az időskori eltartottsági ráta.

A példátlan elöregedés mind a munkaerőpiacot, mind a nagy társadalmi ellátórendszereket (egészségügy, nyugdíjrendszer) nyomás alá helyezi: a be- és kivándorlás esetleges pozitív nettó egyenlege nélkül egy társadalom elöregedése azt eredményezi, hogy kevesebben lépnek be a munkaerőpiacra, mint ahányan kilépnek onnan – és "zúdulnak rá" nagy létszámban a dolgozók befizetéseiből fenntartott állami nyugdíjrendszerre. A kevesebb munkavállaló kisebb gazdasági teljesítményt, így (más tényezők változatlansága esetén) kevesebb adóbevételt is jelent, miközben az ellátórendszerek változatlan színvonalú működtetéséhez egyre bőkezűbb állami kiadásokra lenne szükség.

A mögöttünk hagyott tíz évben Magyarország elöregedése valamivel gyorsabb volt az uniós átlagnál, hazánkban 6,8 százalékponttal emelkedett az időskori eltartottsági ráta. Ez az érték azonban közel sem kiugró, a legtöbb felzárkózó tagállamban sokkal látványosabb elöregedés ment végbe, például a sok szempontból inspiráló Lengyelországban közel kétszeres gyorsasággal nőtt a mutató, így a jóval alacsonyabb kezdeti bázis ellenére mostanra lényegében beérte a magyar értéket.

Budapesten alig van elöregedés, míg egyes vármegyékben vészjósló a helyzet

Természetesen országhatáron belül is jelentős területi különbségek jöhetnek létre, nincs ez másként Magyarországon sem. A vonzó régiók (például Pest vármegye) az országos átlagnál lényegesen alacsonyabb elöregedési rátával bírnak, mivel ezekbe a térségekbe nagy számban áramlanak az aktív korú munkavállalók. Hasonló helyzetben van Győr-Moson-Sopron vármegye is, ellenben a legelmaradottabb térségekben, például Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben az alacsonyabb várható élettartam okozza a viszonylag alacsony időskori eltartottsági rátát.

A legerősebben elöregedő vármegyék közé sorolható például Békés vármegye, ahol az aktív korúak elvándorlása nemcsak a gyors ütemű elöregedést, de a térség aggasztó sebességű elnéptelenedését is eredményezi.

Az utóbbi tíz év adatai alapján a leglassabb elöregedéssel Budapest büszkélkedhet, azaz itt a legstabilabb a népesség korösszetétele. A fővárosban 2014-től 2024-ig alig 3,5 százalékponttal nőtt az időskori eltartottsági ráta. Ezzel szemben a leggyorsabban elöregedő vármegyékben, úgymint Zalában, Somogyban vagy Tolnában rendkívül gyors, 10 százalékpont fölötti növekedésről beszélhetünk.

Kapcsolódó cikkünk

Nyugdíjguru: csökkenteni is lehetne Magyarországon a nyugdíjkorhatárt

Igazi forradalom zajlik a magyar egészségügyben: így nyernek maguknak életéveket a figyelmesek

Szépen javul a magyarok várható élettartama – de valamiért nem sikerül lépést tartani a visegrádi országokkal

Megjött az európai rangsor a születéskor várható élettartamról, szomorú a magyar helyezés

Kegyetlen számok érkeztek: a magyarok a nyugdíjkorhatárt sem érik meg egészségben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2184421669-állam-amerika-elnök-épület-fehér-ház-főváros-politika-történelem-zászló
Gazdaság
Csalódnia kell annak, aki azt hitte, hogy a kormányzati leállás alatt nem kell vámokat fizetni
Pénzcentrum
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility