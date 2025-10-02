Új boltlánc jelent meg Magyarországon, kihívná a diszkontokat

Néhány hete nyitotta meg kapuit Csepelen Magyarország első Premier üzlete, amely a Tesco egy korábbi Express egységének helyén jött létre. Bár első ránézésre csupán egy átnevezett Tesco Expressről van szó, a háttérben stratégiai jelentőségű változás húzódhat meg.
A Premier az Egyesült Királyságban a Tesco-csoport részeként működő Booker Group kiskereskedelmi lánca, amely elsősorban városi és lakóövezeti kényelmi boltokat üzemeltet. A szigetországban több ezer ilyen üzlet található, köztük számos franchise partner és független kereskedő, akik a Booker/Tesco disztribúciós rendszerét használják.
A brit Premier üzletek kínálatában az alapélelmiszerek, frissáruk, italok, készételek és háztartási kellékek dominálnak. Fontos különbség, hogy míg a Tesco Express teljesen Tesco-tulajdonú, városi, kis alapterületű, relatíve drágább boltokat jelent, addig
a Premier inkább a családiasabb, sarki kisbolt hangulatot képviseli, gyakran helyi vállalkozók üzemeltetésében.
A Tesco az elmúlt években több kihívással szembesült a magyar piacon, köztük a kiskereskedelmi különadóval és egyéb kormányzati szabályozásokkal. Emellett a diszkontláncok, különösen a Lidl, jelentősen megerősödtek a városi, gyors bevásárlások piacán, ami érzékenyen érinthette a Tesco pozícióját.
A Premier márka bevezetése mögött az a stratégia húzódhat, hogy a Tesco egy közvetlenebb, kevésbé multinacionális jellegű, a hazai belvárosok és lakótelepek bevásárlókörnyezetébe jobban illeszkedő márkával próbál versenyezni. A franchise-modell magyarországi bevezetése lehetőséget adhatna a vállalatnak a helyi vállalkozók bevonására és a hálózat gyorsabb bővítésére, kisebb kockázatvállalás mellett, hasonlóan a Spar vagy a Coop gyakorlatához.
A Tesco a Pénzcentrum megkeresésére megerősítette, hogy kísérleti jelleggel alakították át a csepeli Express üzletet, hogy teszteljék "az Egyesült Királyságban a Tesco Csoporthoz tartozó üzlethálózat, a Premier esetleges hazai megjelenésének lehetőségét".
Az új üzlet a Tesco logisztikáját, informatikai hálózatát és működési folyamatait használja, de a helyi igényekre szabott választékkal és megújult látványelemekkel.
Arra a kérdésre, hogy mennyiben játszik szerepet a diszkontok városi előretörése a döntésben, a vállalat így válaszolt: "Pontosan az erős piaci verseny ösztönöz bennünket arra, hogy lehetőségeinkhez mérten fokozzuk a beruházásainkat, fejlesszük üzlethálózatunkat és minél szélesebb, jobb választék és szolgáltatások biztosítása mellett, a piaci igényekre válaszolva, alacsony árakkal versenyezzünk a vásárlók hűségéért."
A jövőbeli tervekkel kapcsolatban a Tesco közölte: "A tesztáruházzal kapcsolatos vásárlói visszajelzések, tapasztalatok alapján döntünk a további lehetőségekről." A vállalat azt is elárulta, hogy a budapesti Kossuth Lajos utcában található Premier üzlet 100%-ban Tesco által működtetett, és számos újítást tesztelnek benne, amelyek egy része egy lehetséges új működési modell elemeit is vizsgálja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
