Váratlanul megszólal Orbán Viktor

A Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívója szerint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatót tart Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével.
A tájékoztatót 2025. október 04-én, szombaton 10:30-kor tartják.
A sajtótájékoztatón várható témák a következők lehetnek:
-
A Demján tőkeprogram kiterjesztése.
-
A Széchenyi Kártya Program kamatának mérséklése 3%-ra.
-
Munkáltatói járulékcsökkentés.
-
Új energiatárolási program vállalatoknak.
-
Könnyítések a kkv-k számára.
-
A szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentése.
Az eseményről élőben tudósítunk.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
