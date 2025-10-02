  • Megjelenítés
Váratlanul megszólal Orbán Viktor
Váratlanul megszólal Orbán Viktor

Orbán Viktor szombaton sajtótájékoztatót tart a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Nagy Elekkel közösen.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda meghívója szerint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke közös sajtótájékoztatót tart Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével.

A tájékoztatót 2025. október 04-én, szombaton 10:30-kor tartják.

A sajtótájékoztatón várható témák a következők lehetnek:

  • A Demján tőkeprogram kiterjesztése.

  • A Széchenyi Kártya Program kamatának mérséklése 3%-ra.

  • Munkáltatói járulékcsökkentés.

  • Új energiatárolási program vállalatoknak.

  • Könnyítések a kkv-k számára.

  • A szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentése.

Az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

