Viharos szél söpör végig az országon - megszólaltak a meteorológusok

Péntekre virradó éjszaka az összefüggő fátyolfelhőzet tovább terjeszkedik nyugat, északnyugat felé, a Tiszántúlon meg is vastagodhat a felhőtakaró, de csapadék nem várható. A Nyugat-Dunántúlon eközben derült marad az ég. Az északi, északkeleti szél veszít erejéből, de nem áll le teljesen, élénk lökések az Alföldön még az éjszaka második felében is előfordulhatnak. Kora reggelre többnyire 0 és +7 fok közé süllyed a hőmérséklet, azonban az Észak-Dunántúl és az Északi-középhegység szélcsendes részein fagypont alá hűlhet a levegő.
Pénteken a Dunántúl legnagyobb részén és az Északi-középhegységben túlnyomóan napos, fátyolfelhős idő valószínű. Az Alföldön azonban erősebben felhős lesz az ég, ott csak kevés napsütés valószínű. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de a keleti határ mentén gyenge eső előfordulhat.
Az északi, északkeleti szél szinte országszerte élénk, nagy területen erős lesz, sőt északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között várható.
Szombaton a nap első felében a Tiszántúlon, Duna-Tisza közén még erősen felhős lesz az ég, és a keleti határszélen szemerkélő eső is előfordul, de fokozatosan csökken a felhőzet, és a csapadék is megszűnik. Másutt derült, illetve fátyolfelhős idő várható sok napsütéssel. Ugyanakkor délután nyugat felől gyors felhősödés veszi kezdetét, éjfélre mindenhol beborul, és késő este északon valamint a Dunántúlon az eső is elered. Az északnyugati, északi szél napközben délire, délnyugatira fordul, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban általában 2, 8 fok közé csökken a hőmérséklet, de a derült, szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is valószínű. Délután 13, 18 fok valószínű.
Vasárnap a déli órákig erősen felhős vagy borult lesz az ég, és
sokfelé várható eső, zápor.
Ezt követően nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Egyre inkább csak a keleti országrészre húzódik a csapadék, de délután ott is már csak helyenként eshet. A déli, délnyugati szél északnyugatira, nyugatira fordul, megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4, 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 17 fok között alakul, de északkeleten napközben is csak 9, 11 fok lesz.
