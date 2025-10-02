Visszatér a maszkkényszer: egy magyar klinikán már kötelező

Csütörtöktől a rendelkezés visszavonásáig kötelező a maszkviselés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) mindhárom kampuszán, vagyis a Nagyerdei, a Kenézy Gyula és a berettyóújfalui Gróf Tisza István kampuszokon - tudatta az egyetem.

A Központ vezetősége a betegek és a dolgozók védelme érdekében vezette be a maszkviselést, járványügyi megelőző intézkedésként, így valamennyi betegellátó egységében kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

Kiemelik, hogy emellett mindhárom kampusz sürgősségi betegfelvételi helyein kötelező a pre-triázs üzemeltetése is, azaz a páciensek előszűrése.

A DEKK vezetősége kéri a betegek és a hozzátartozók türelmét és megértését.

