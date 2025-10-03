A Fed döntéshozója szerint nincs baj a munkaerőpiacon

Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke szerint a munkaerőpiac továbbra is kiegyensúlyozott, az amerikai gazdaság pedig szilárdan növekszik. Úgy véli, a jegybank alternatív adatokra is támaszkodhat a kormányzati leállás idején, és ha az infláció visszatérése a 2%-os cél felé megerősítést nyer, „jelentős” kamatcsökkentésekre is lehetőség nyílik.

Austan Goolsbee, a chicagói Federal Reserve Bank elnöke elmondta, hogy a munkatársai által készített új adatok arra utalnak:

a munkaerőpiac továbbra is stabil.

„Úgy gondolom, ezek az adatok a munkaerőpiac bizonyos kiegyensúlyozottságát jelzik, és úgy vélem, hogy a gazdaság alapvetően továbbra is meglehetősen erőteljesen növekszik” – mondta Goolsbee csütörtökön a Fox Newsnak adott interjúban.

A Fed tisztviselői nem értenek egyet abban, hogy az idén mennyivel kellene tovább csökkenteni a kamatlábakat: egyes döntéshozók inkább a munkaerőpiac gyengülése miatt aggódnak, míg mások elsődlegesen a magas inflációt tartják problémának. A múlt havi kamatdöntő ülés után közzétett előrejelzések szerint a medián várakozás alapján a jegybankárok további két kamatcsökkentést látnak 2025-ben.

Goolsbee szerint a jegybank a kormányzati leállás idején is fordulhat alternatív adatokhoz, utalva a chicagói Fed egyik elemzésére,

amely arra a következtetésre jutott, hogy a munkanélküliségi ráta szeptemberben valószínűleg nem változott.

Megismételte, hogy a kamatlábak „jelentős mértékben” csökkenhetnek, ha a döntéshozók megerősítést kapnak arról, hogy az infláció valóban a Fed 2%-os célja felé tart.

Jelenleg nagy a vita a piaci szereplők között arról, hogy a Fed későn, vagy túl korán kezdi-e meg a kamatcsökkentést és sajnos az adatok sem egyértelműek teljesen. A munkaerőpiacon a foglalkoztatottsági adatok gyorsan romlanak, de a bérek, a munkanélküliségi ráta és más adatok alapján egyelőre nincsen tragédia. Viszont az inflációs kockázatok sem egyértelműek teljesen. A vámok csak most kezdenek beépülni az adatokba, miközben a szolgáltatószektorban nem akar tovább csökkenni az infláció.



A Fed pedig miután Trump támadásai felerősödtek és romlani kezdtek a munkaerőpiaci adatok, hirtelen megfeledkezett az inflációs prolémáról és a kamatcsökkentés útjára lépett.

