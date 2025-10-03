A mesterséges intelligencia nem oldja meg minden problémánkat

Szinte lehetetlenné vált figyelmen kívül hagyni a mesterséges intelligenciáról szóló, lélegzetelállító médiavisszhangot. A technológia gyorsuló fejlődését elkerülhetetlennek tekintik, ami egyszerre kelt izgalmat és létezésünket érintő félelmeket a jövővel kapcsolatban.
Az iparág élvonalában működő cégek magas tőzsdei értékeltségét látva a piacok meg vannak győződve arról, hogy technológiai forradalom zajlik.
Mégis újra kellett gondolnom a saját álláspontomat. Közgazdászként az utóbbi években úgy véltem, hogy a mesterséges intelligencia területén születő úttörő innovációk összességében pozitívak lesznek, hiszen pályafutásom során mindig ez történt új technológiák megjelenésekor. A technoszkeptikusok és pesszimisták jóslatai – miszerint egy-egy új technológia tömeges munkanélküliségi válságot okoz majd – sosem igazolódtak, ezért az alapállásom az volt, hogy most sem lesz másként. Ráadásul a mesterséges intelligencia áldás lehet a nyugati társadalmak számára, amelyek olyan problémákkal szembesülnek, mint a gyorsan öregedő munkaerő, a bevándorlás elleni politikai visszahatás, vagy az egyre növekvő államadósság-terhek.
A területen leginkább elmélyült szakértők gyakran azzal szembesítenek, hogy nem fogom fel igazán, milyen félelmetesen gyors ütemben zajlik az MI fejlődése. Nem ismertem fel, mennyire veszélyes lehet a technológia, különösen, ha eléri azt a pontot, hogy saját gondolkodását képes legyen alakítani, irányítója bevonása nélkül. Ugyanígy, ha az MI rossz kezekbe kerül – legyen az bűnszervezet vagy renitens állam –, politikai és társadalmi felfordulást okozhat.
És ott van még a technológia előállításának és működtetésének rendkívüli költsége. Nemrég láttuk, ahogy Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Királyságba látogatott, és a pompás ceremóniák mellett kiemelt hangsúlyt kapott az adatközpontokba és az azokat működtető energiahálózatokba irányuló további befektetések mozgósítása.
Tekintve a példátlan piaci értékeltségeket és az elképesztő nagyságrendű összegeket, fel kell tennem a kérdést: mi is pontosan a cél?
Ha a mesterséges intelligencia, minden nyilvánvaló ereje ellenére, nem tud érdemben hozzájárulni legnagyobb problémáink megoldásához, akkor mindez mire volt jó? Értem, miért szeretnék a vezető cégek tulajdonosai, hogy minden más vállalkozás is bevezesse az MI-t. De ez még nem jelenti azt, hogy a technológia segíteni fog a társadalmaink előtt álló legnagyobb és legmakacsabb kihívások kezelésében.
A magánszektorbeli munkaadóknak kétségkívül kézenfekvőnek tűnik az MI alkalmazása a munkaerőköltségek kordában tartására. A legtöbb közgazdász üdvözölne bármit, ami kizökkenti a vállalatvezetőket abból, hogy ennyire az „olcsó, rugalmas munkaerő” megszállottjai legyenek.
Az Egyesült Királyságban például a termelékenység növekedése gyenge a 2008-as pénzügyi válság óta, és ha jobban beleássuk magunkat az adatokba, láthatjuk, hogy a kulcsfontosságú közszektorbeli intézmények jelentős tényezők. Mégis, bár mindenki beszél az NHS (a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) termelékenységének növeléséről, valójában senki sem tette igazán magas prioritássá ezt.
Amikor 2023-ban tagja voltam a független Times Health Commission-nek, gyakran kellett vitatkoznom a széles körben osztott nézettel, miszerint bármilyen ajánlásunk is születik, az egészségügyi kiadások GDP-arányosan elkerülhetetlenül tovább fognak emelkedni. De miért kellene így lennie? Az 1970-es évek végén az egészségügyi kiadások aránya nagyjából megegyezett az oktatáséval – körülbelül 5% volt. Ma viszont már a GDP közel 12%-át teszik ki, több mint kétszeresét az oktatásnak.
Közgazdászi szemmel ezek a trendek értelmetlenek. Ha valami, akkor inkább az oktatásra fordított kiadásoknak kellene magasabbnak lenniük, mint az egészségügyieknek, hiszen a jobban képzett fiatalok a jövő munkaerejének termelékenységét növelhetik, és egészségesebb döntéseket hoznak.
Ráadásul az egészségügyben talán könnyebb is termelékenységnövekedést elérni, mint a tanításban.
Ami még rosszabb, minél inkább nőnek az egészségügyi kiadások, annál nehezebb elkerülni más területeken a megszorításokat, hacsak nem jönnek újabb, nagy adóemelések. A brit Office for Budget Responsibility (Költségvetési Felelősségi Hivatal) továbbra is borzalmas szintű államadósságot vetít előre 2050-re, hacsak nem teszünk valamit az NHS, a szociális juttatások, a közpénzből finanszírozott nyugdíjak és más szociális szolgáltatások ügyében.
Ezért ajánlom a közpolitikai döntéshozóknak, az iparági vezetőknek és másoknak azt, hogy dolgozzanak ki egy komoly, világos, bizonyítékokon alapuló tervet annak biztosítására, hogy a mesterséges intelligencia valóban hozzájáruljon a termelékenység növekedéséhez ott, ahol arra a legnagyobb szükség van. Nem feltétlenül lesz könnyű, de ha ennyi agy- és tehetség összpontosul a technológia fejlesztésére, bizonyára valaki képes lesz rájönni, hogyan lehet azt valóban jó célra fordítani.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
Jim O’Neill az Egyesült Királyság pénzügyminisztériumának korábbi államtitkára és a Goldman Sachs Asset Management korábbi elnöke.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brutálisan megugrott a hús ára, még sosem láttunk ilyet
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Megnyílt a Budapest Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza
Hamarosan a magyar szakasz is elkészül.
Brüsszel a megfizethető lakhatásról kérdez
Nyilvános konzultációt indított.
Túl optimisták a befektetők - Érik egy kiadós esés a tőzsdéken?
Kezd túlcsordulni a jó kedv.
Kibertámadás bénította meg a világ egyik legnagyobb sörgyártóját
Elfogyhat a kedvenc japán sör.
Halálos baleset történt, azonnal leállt a vasbánya termelése
Nem az első eset.
Védelmi ipari központot hoz létre a Rheinmetall Zalaegerszegen
Közel 4 milliárd forintos beruházással.
Így szerezhetsz a lakáshiteleddel 20%-os adóvisszatérítést
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben egyszeri, időszakos lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárban felhalmozott összeg egy részét lakáscélra (hiteltörlesztésre vagy felúj
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.