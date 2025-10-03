Bloomberg: a Tisza Párt miatt (is) erősödik a forint

A Bloomberg cikke szerint a forint erősödéséhez az is hozzájárulhat, hogy a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek az a terve, hogy a jövő évi választások után új alapokra helyezheti a befektetőkkel és az Európai Unióval való viszonyt. Bár korai megmondani, hogy az áprilisi voksoláson végül a közvélemény-kutatások élén álló Tisza Pártot támogatják-e a szavazók, már a miniszterelnök, Orbán Viktor leváltásának lehetősége is javíthatja a piaci hangulatot a Bloomberg szerint.

A forint Orbán Viktor 15 éves miniszterelnöksége alatt nagyjából harmadát veszítette értékéből; ezt az időszakot a Brüsszellel vívott csatározások, valamint korrupciós vádak és a demokrácia visszalépésével kapcsolatos bírálatok kísérték a Bloomberg cikke szerint.

A EURHUF árfolyamának alakulása

A befektetők arra spekulálhatnak hogy kormányváltás esetén felszabadulhat akár 18 milliárd euró (21 milliárd dollár) befagyott uniós forrás is — ez a magyar GDP mintegy tizedének felel meg —, ami felpörgethetné a most lanyha gazdasági növekedést.

A mindent meghatározó döntés Október 21-én érkezik a Portfolio következő befektetői klubja, aminek a középpontjába a devizapiacok állnak, így szó lesz a forint kilátásairól is.

Na de mi az a "Tisza-bet"(bet = fogadás, angolul)?

„A forintnak most van egy extra hátszele, ami a választásoknak tudható be” — mondta Cser Tamás, aki mintegy 4 milliárd dollárt kezel a budapesti Hold Alapkezelő Zrt.-nél. „A piac elkezdte ezt beárazni.”

A magas hazai kamatszint által is megtámogatva a forint az idén már 6%-ot erősödött az euróval, és 20%-ot a dollárral szemben,

ezzel az orosz rubelt leszámítva minden feltörekvő piaci devizánál jobban teljesített. A politikai kilátások további lendületet adtak a ralinek: a Barclays Plc stratégái azt javasolják a befektetőknek, hogy a lehetséges politikai fordulat előtt vegyék közelebbről szemügyre a forintot.

Ezért erősödhet a forint Tisza-győzelem esetén

A héten egy forgalmas budapesti csomópontban tartott kampányállomásán Magyar Péter kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát, az uniós pénzek beáramlásának helyreállítását és a korrupció elleni fellépést ígért, ami visszaszerezné a befektetők bizalmát. Úgy látja, a gazdasági növekedés akár 4%-ra is gyorsulhat — ilyen ütemet 2022 óta nem láttunk —, ami javítaná a költségvetési pozíciót, és lehetővé tenné az adócsökkentéseket és a magasabb nyugdíjakat.

„Haza kell hoznunk az uniós forrásokat” — mondta Magyar a Tisza párt híveinek Budapesten. „Ez segít újraindítani az egész magyar gazdaságot.”

A 44 éves Magyar többször jelezte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök példáját követné, aki 2023-ban a nacionalista kormány leváltása után gyorsan visszaszerezte az uniós forrásokhoz való hozzáférést. Varsó politikai fordulata éles ralit indított a lengyel eszközökben. Most egyes befektetők a forintvonatra szállnak fel abban a reményben, hogy Magyar győzelme hasonló hatást váltana ki.

Azért nem szabad még leírni a Fideszt

A Bloomberg szerint Orbán Viktor — az amerikai elnök, Donald Trump szövetségese — ugyanakkor korántsem írható le: kezében erős médiagépezet, állami hátterű vállalatok és parlamenti szuper-többség áll. 2022-ben könnyedén verte az őt leváltani próbáló ellenzéki szövetséget, bár pártja most több mint 10 százalékponttal a Tisza mögött áll a friss felmérések szerint.

Adnan El-Araby, a Barings Eastern Europe Fund társkezelője azt mondta, hogy Magyarországon ugyan van kitettsége, de egyelőre nem szeretné tovább növelni a kockázatot.

„Megértem, ha a fürge befektetők opportunista módon próbálnak lépni, de reálisan messze vagyunk még attól, hogy Orbán ne dominálja a politikai terepet”

— mondta El-Araby. „Kiköltekezhet a választási győzelem érdekében, és nincs garancia arra, hogy egy vereséget elfogadna.”

2022-ben a választás előtti pénzosztás segítette újrázását, miközben a költekezési hullám felborította a költségvetést és zuhanórepülésbe taszította a forintot. Most a kormány is elismeri, hogy szűk a fiskális mozgástér, bár Orban népszerűség-visszaszerző lépésként kiterjesztette a jövedelemadó-mentességet és új lakástámogatási programot indított.

Így látják az elemzők

A Barclays, amely még 2024 végén is inkább a forint gyengülésére játszott, augusztusban már olyan opciók vételét ajánlotta, amelyek a deviza erősödéséből profitálnak arra az esetre, ha Orban elveszítené a választást. Az elemzők Magyarország államkötvényeit is felülsúlyozásra emelték, arra hivatkozva, hogy „ellenzéki győzelem esetén valószínű a pozitív piaci reakció a 2026. áprilisi választások után”.

És ahogy közeledik a szavazás, újabb vételi ügyletek érkezhetnek a magyar eszközökre — véli Juan Orts, a Societe Generale SA elemzője. „Erősödhet a forintra és a kamatok csökkenésére játszó pozíciók aránya, ahogy a választások közeledtével a piac egy Tisza-győzelmet és így bizonyos uniós források felszabadítását árazzák” — mondta. „Nem gondolom, hogy jelenleg a választások lennének a fő pozicionálási tényezők Magyarország esetében. Ez egyre inkább így lesz, ahogy közeledünk a voksoláshoz.”

A bizonytalanságok ellenére a kockázatok egy irányba dőlnek — állítja Sergei Voloboev, a Bloomberg Intelligence deviza- és kamatstratégája.

Orbán győzelme a status quót jelentené, korlátozottan kedvezőtlen következményekkel a befektetők számára, míg a Tisza győzelme esélyt teremtene a jobb EU-kapcsolatokra, a nagyobb versenyre és az üzleti környezet kiegyenlítettebbé tételére.

„A forint idei ereje legalább részben azzal magyarázható, hogy erősödik a percepció: a Tisza Párt valóban megnyerheti a jövő évi választást” — fogalmazott.

Ahogy közeledünk a választásokhoz, úgy fog felerősödni a vita arról, hogy a forint, az államkötvények, az adóssághelyzet és a magyar gazdaság számára a Tisza, vagy a Fidesz győzelme lesz-e a kedvezőbb. A forint szempontjából annyit biztosan ki lehet jelenteni, hogy az uniós pénzek teljes lehívhatósága, valamint a külföldi tőkebeáramlás növekedése kedvezően hatnának rá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images