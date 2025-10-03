Bloomberg: a Tisza Párt miatt (is) erősödik a forint

Október 21-én érkezik a Portfolio következő befektetői klubja, aminek a középpontjába a devizapiacok állnak, így szó lesz a forint kilátásairól is.
A Bloomberg cikke szerint a forint erősödéséhez az is hozzájárulhat, hogy a Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek az a terve, hogy a jövő évi választások után új alapokra helyezheti a befektetőkkel és az Európai Unióval való viszonyt. Bár korai megmondani, hogy az áprilisi voksoláson végül a közvélemény-kutatások élén álló Tisza Pártot támogatják-e a szavazók, már a miniszterelnök, Orbán Viktor leváltásának lehetősége is javíthatja a piaci hangulatot a Bloomberg szerint.
A forint Orbán Viktor 15 éves miniszterelnöksége alatt nagyjából harmadát veszítette értékéből; ezt az időszakot a Brüsszellel vívott csatározások, valamint korrupciós vádak és a demokrácia visszalépésével kapcsolatos bírálatok kísérték a Bloomberg cikke szerint.
A befektetők arra spekulálhatnak hogy kormányváltás esetén felszabadulhat akár 18 milliárd euró (21 milliárd dollár) befagyott uniós forrás is — ez a magyar GDP mintegy tizedének felel meg —, ami felpörgethetné a most lanyha gazdasági növekedést.
Na de mi az a "Tisza-bet"(bet = fogadás, angolul)?
„A forintnak most van egy extra hátszele, ami a választásoknak tudható be” — mondta Cser Tamás, aki mintegy 4 milliárd dollárt kezel a budapesti Hold Alapkezelő Zrt.-nél. „A piac elkezdte ezt beárazni.”
A magas hazai kamatszint által is megtámogatva a forint az idén már 6%-ot erősödött az euróval, és 20%-ot a dollárral szemben,
ezzel az orosz rubelt leszámítva minden feltörekvő piaci devizánál jobban teljesített. A politikai kilátások további lendületet adtak a ralinek: a Barclays Plc stratégái azt javasolják a befektetőknek, hogy a lehetséges politikai fordulat előtt vegyék közelebbről szemügyre a forintot.
Ezért erősödhet a forint Tisza-győzelem esetén
A héten egy forgalmas budapesti csomópontban tartott kampányállomásán Magyar Péter kiszámíthatóbb gazdaságpolitikát, az uniós pénzek beáramlásának helyreállítását és a korrupció elleni fellépést ígért, ami visszaszerezné a befektetők bizalmát. Úgy látja, a gazdasági növekedés akár 4%-ra is gyorsulhat — ilyen ütemet 2022 óta nem láttunk —, ami javítaná a költségvetési pozíciót, és lehetővé tenné az adócsökkentéseket és a magasabb nyugdíjakat.
„Haza kell hoznunk az uniós forrásokat” — mondta Magyar a Tisza párt híveinek Budapesten. „Ez segít újraindítani az egész magyar gazdaságot.”
A 44 éves Magyar többször jelezte, hogy Donald Tusk lengyel miniszterelnök példáját követné, aki 2023-ban a nacionalista kormány leváltása után gyorsan visszaszerezte az uniós forrásokhoz való hozzáférést. Varsó politikai fordulata éles ralit indított a lengyel eszközökben. Most egyes befektetők a forintvonatra szállnak fel abban a reményben, hogy Magyar győzelme hasonló hatást váltana ki.
Azért nem szabad még leírni a Fideszt
A Bloomberg szerint Orbán Viktor — az amerikai elnök, Donald Trump szövetségese — ugyanakkor korántsem írható le: kezében erős médiagépezet, állami hátterű vállalatok és parlamenti szuper-többség áll. 2022-ben könnyedén verte az őt leváltani próbáló ellenzéki szövetséget, bár pártja most több mint 10 százalékponttal a Tisza mögött áll a friss felmérések szerint.
Adnan El-Araby, a Barings Eastern Europe Fund társkezelője azt mondta, hogy Magyarországon ugyan van kitettsége, de egyelőre nem szeretné tovább növelni a kockázatot.
„Megértem, ha a fürge befektetők opportunista módon próbálnak lépni, de reálisan messze vagyunk még attól, hogy Orbán ne dominálja a politikai terepet”
— mondta El-Araby. „Kiköltekezhet a választási győzelem érdekében, és nincs garancia arra, hogy egy vereséget elfogadna.”
2022-ben a választás előtti pénzosztás segítette újrázását, miközben a költekezési hullám felborította a költségvetést és zuhanórepülésbe taszította a forintot. Most a kormány is elismeri, hogy szűk a fiskális mozgástér, bár Orban népszerűség-visszaszerző lépésként kiterjesztette a jövedelemadó-mentességet és új lakástámogatási programot indított.
Így látják az elemzők
A Barclays, amely még 2024 végén is inkább a forint gyengülésére játszott, augusztusban már olyan opciók vételét ajánlotta, amelyek a deviza erősödéséből profitálnak arra az esetre, ha Orban elveszítené a választást. Az elemzők Magyarország államkötvényeit is felülsúlyozásra emelték, arra hivatkozva, hogy „ellenzéki győzelem esetén valószínű a pozitív piaci reakció a 2026. áprilisi választások után”.
És ahogy közeledik a szavazás, újabb vételi ügyletek érkezhetnek a magyar eszközökre — véli Juan Orts, a Societe Generale SA elemzője. „Erősödhet a forintra és a kamatok csökkenésére játszó pozíciók aránya, ahogy a választások közeledtével a piac egy Tisza-győzelmet és így bizonyos uniós források felszabadítását árazzák” — mondta. „Nem gondolom, hogy jelenleg a választások lennének a fő pozicionálási tényezők Magyarország esetében. Ez egyre inkább így lesz, ahogy közeledünk a voksoláshoz.”
A bizonytalanságok ellenére a kockázatok egy irányba dőlnek — állítja Sergei Voloboev, a Bloomberg Intelligence deviza- és kamatstratégája.
Orbán győzelme a status quót jelentené, korlátozottan kedvezőtlen következményekkel a befektetők számára, míg a Tisza győzelme esélyt teremtene a jobb EU-kapcsolatokra, a nagyobb versenyre és az üzleti környezet kiegyenlítettebbé tételére.
„A forint idei ereje legalább részben azzal magyarázható, hogy erősödik a percepció: a Tisza Párt valóban megnyerheti a jövő évi választást” — fogalmazott.
Ahogy közeledünk a választásokhoz, úgy fog felerősödni a vita arról, hogy a forint, az államkötvények, az adóssághelyzet és a magyar gazdaság számára a Tisza, vagy a Fidesz győzelme lesz-e a kedvezőbb. A forint szempontjából annyit biztosan ki lehet jelenteni, hogy az uniós pénzek teljes lehívhatósága, valamint a külföldi tőkebeáramlás növekedése kedvezően hatnának rá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagyot bukhat a legnagyobb svájci bank az autóipari óriás csődjén
Még nem tudni, mennyi pénz fog elúszni.
A Fed döntéshozója szerint nincs baj a munkaerőpiacon
Alternatív adatokra is támaszkodnak.
Lecsapott a NAV - Több százmilliós SZÉP-kártyás csalás buktattak le
Zárt Facebook-csoportba épültek be az ellenőrök.
Mészáros Lőrinc a világ 1000 leggazdagabbja közé került, de van egy magyar, aki 16-szor vagyonosabb nála
Nem csak Soros György előzi meg a milliárdost.
Trump nem viccel: ez már háborús csapatösszevonás, bármelyik pillanatban támadhat Amerika
Már Washingtonban is úgy látják, hogy küszöbön lehet egy katonai csapás.
Magyar tudósok rájöttek, mi történik valójában a szennyvíztisztító telepeken
Szegeden vizsgálták.
Ömlenek a fegyverek: masszív erősítést kaphat az orosz hadsereg
Mozgolódik Moszkva legerősebb szövetségese.
5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem el
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.