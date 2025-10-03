  • Megjelenítés
Brutálisan megugrott a hús ára, még sosem láttunk ilyet
Gazdaság

Brutálisan megugrott a hús ára, még sosem láttunk ilyet

Portfolio
A globális húsárak a 2021 óta tartó leghosszabb havi áremelkedési sorozatot követően szeptemberben újabb rekordot értek el. Az áremelkedést elsősorban a zsugorodó amerikai szarvasmarha-állomány és az erős marhahús-kereslet együttese okozza - írta meg a Bloomberg.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) pénteki jelentése szerint a globális húsárakat követő index 0,7%-kal emelkedett szeptemberben, ami a nyolcadik egymást követő havi növekedést jelenti.

Ezzel a mutató soha nem látott magasságot ért el.

A ralit nagyrészt a marhahús árának emelkedése hajtotta, mivel az amerikai szarvasmarha-állomány évtizedek óta a legalacsonyabb szintre csökkent, a legnagyobb exportőr Brazíliában magasabbak az árak, és aggodalmak merültek fel a halálos Új Világ névre keresztelt kártevő miatt Mexikóban.

Az Egyesült Államokban "a korlátozott belföldi kínálat és a kedvező árkülönbözet továbbra is ösztönözte az importot, különösen Ausztráliából, ahol az árak emelkedtek", közölte a FAO jelentésében a szarvasmarhákra utalva.

A hús volt az egyetlen fő élelmiszer-nyersanyagcsoport a FAO által nyomon követettek közül, amely szeptemberben emelkedett, amit a juh- és bárányhús magasabb árai is támogattak. Az általános élelmiszerindex enyhén csökkent, a gabona-, növényi olaj-, tejtermék- és cukorárak mind visszaestek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
metaverse
Gazdaság
A mesterséges intelligencia nem oldja meg minden problémánkat
Pénzcentrum
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility