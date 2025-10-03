Brutálisan megugrott a hús ára, még sosem láttunk ilyet

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) pénteki jelentése szerint a globális húsárakat követő index 0,7%-kal emelkedett szeptemberben, ami a nyolcadik egymást követő havi növekedést jelenti.

Ezzel a mutató soha nem látott magasságot ért el.

A ralit nagyrészt a marhahús árának emelkedése hajtotta, mivel az amerikai szarvasmarha-állomány évtizedek óta a legalacsonyabb szintre csökkent, a legnagyobb exportőr Brazíliában magasabbak az árak, és aggodalmak merültek fel a halálos Új Világ névre keresztelt kártevő miatt Mexikóban.

Az Egyesült Államokban "a korlátozott belföldi kínálat és a kedvező árkülönbözet továbbra is ösztönözte az importot, különösen Ausztráliából, ahol az árak emelkedtek", közölte a FAO jelentésében a szarvasmarhákra utalva.

A hús volt az egyetlen fő élelmiszer-nyersanyagcsoport a FAO által nyomon követettek közül, amely szeptemberben emelkedett, amit a juh- és bárányhús magasabb árai is támogattak. Az általános élelmiszerindex enyhén csökkent, a gabona-, növényi olaj-, tejtermék- és cukorárak mind visszaestek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images