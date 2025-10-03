Halálos baleset történt, azonnal leállt a vasbánya termelése

A a délkelet-guineai Simandou vasércbánya fejlesztését irányító Winning Consortium Simandou felfüggesztette a munkálatokat, miután
a helyszínen három külföldi dolgozó halálos balesetet szenvedett.
A Winning Consortium Simandou megerősítette a balesetet és közölte, hogy felülvizsgálja biztonsági protokolljait.
A vészhelyzeti eljárásokat azonnal aktiválták, és a helyi kórház orvoscsapatai minden erőfeszítést megtettek
- áll a vállalat közleményében, amely nem részletezte a baleset okát.
A Bloomberg News szerint vizsgálat indult, és a műveletek csak akkor folytatódnak, amikor a biztonsági feltételek teljes mértékben biztosítottak.
Ez a második halálesethez köthető leállás Simandouban kevesebb mint két hónap alatt. Augusztus végén a Rio Tinto és partnere, a Chinalco felfüggesztette tevékenységét a hegyvonulat déli részén található Simfer telephelyen, miután egy szerződéses munkavállaló életét vesztette.
A WCS munkahelyén történt baleset 14-re emelte a Simandouban 2023 novembere óta bekövetkezett halálesetek számát.
A Simandou a világ legnagyobb ismert, még kiaknázatlan, magas minőségű vasérclelőhelye,
amelynek készletét 2,4 milliárd tonnára becsülik. A terület négy blokkra oszlik: míg a WCS felügyeli az északi részt, a Rio Tinto és a kínai állami tulajdonú Chinalco a guineai kormánnyal partnerségben fejleszti a 3-as és 4-es blokkokat.
A tervek szerint a Simandou a világ legnagyobb és legmagasabb minőségű új vasércbányája lesz, amely évente 120 millió tonna prémium minőségű ércet termel majd. A Rio Tinto által ellenőrzött területen az első érc kitermelését novemberre tervezik. A lelőhely körülbelül 65%-os vastartalmú ércet tartalmaz, amely hatékonysága és alacsonyabb környezeti hatása miatt értékes az acélgyártásban.
Címlapkép forrása: 2019 Maxar via Getty Images
Elismerte Ukrajna: Oroszország ilyet még nem csinált a háborúban, súlyos a helyzet
Ez a tél közeledtével kifejezetten aggasztó.
Új uralkodója van egy európai monarchiának
Vilmos apja lemondása után lett Luxemburg nagyharcege.
Koronavírus: kibukott az Európai Bizottság vakcinarendelése alapján, mikor robbanhat be a járvány
Újabb oltásokat rendeltek be.
Túl erős vagy túl gyenge? Hol van a forint helye valójában?
Árokszállási Zoltán elemzése.
Trump nyomására népszerű appot töröltek az Apple alkalmazásboltjából
Figyelmeztették a fejlesztőt.
Viharriadó: iskolák zárnak be, vonatok állnak le, életveszélyes szél és áradások fenyegetnek
Akár 160 kilométeres széllökések várhatók.
Megszólalt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is az ukrán nukleáris krízisről
Fontos bejelentést tettek.
Mikor csökkenhet a magyar kamat? Ez is szóba kerül az év csúcskonferenciáján
Már csak néhány nap és minden kérdésre választ kaphatunk.
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem el
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.