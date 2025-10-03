Halálos baleset történt, azonnal leállt a vasbánya termelése

A a délkelet-guineai Simandou vasércbánya fejlesztését irányító Winning Consortium Simandou felfüggesztette a munkálatokat, miután a helyszínen három külföldi dolgozó halálos balesetet szenvedett.

A Winning Consortium Simandou megerősítette a balesetet és közölte, hogy felülvizsgálja biztonsági protokolljait.

A vészhelyzeti eljárásokat azonnal aktiválták, és a helyi kórház orvoscsapatai minden erőfeszítést megtettek

- áll a vállalat közleményében, amely nem részletezte a baleset okát.

A Bloomberg News szerint vizsgálat indult, és a műveletek csak akkor folytatódnak, amikor a biztonsági feltételek teljes mértékben biztosítottak.

Ez a második halálesethez köthető leállás Simandouban kevesebb mint két hónap alatt. Augusztus végén a Rio Tinto és partnere, a Chinalco felfüggesztette tevékenységét a hegyvonulat déli részén található Simfer telephelyen, miután egy szerződéses munkavállaló életét vesztette.

A WCS munkahelyén történt baleset 14-re emelte a Simandouban 2023 novembere óta bekövetkezett halálesetek számát.

A Simandou a világ legnagyobb ismert, még kiaknázatlan, magas minőségű vasérclelőhelye,

amelynek készletét 2,4 milliárd tonnára becsülik. A terület négy blokkra oszlik: míg a WCS felügyeli az északi részt, a Rio Tinto és a kínai állami tulajdonú Chinalco a guineai kormánnyal partnerségben fejleszti a 3-as és 4-es blokkokat.

A tervek szerint a Simandou a világ legnagyobb és legmagasabb minőségű új vasércbányája lesz, amely évente 120 millió tonna prémium minőségű ércet termel majd. A Rio Tinto által ellenőrzött területen az első érc kitermelését novemberre tervezik. A lelőhely körülbelül 65%-os vastartalmú ércet tartalmaz, amely hatékonysága és alacsonyabb környezeti hatása miatt értékes az acélgyártásban.

