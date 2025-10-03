Harold James: Trump egy olyan harcba kezdett, amelyet valószínűleg nem fog megnyerni

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Oroszország úgy gondolta, hogy az energiafüggőség arra kényszeríti majd Európát, hogy az elfogadja az Ukrajna ellen 2022-ben elindított invázióját, és ez a számítása részben helyes volt: Európa nehezen válik le az orosz olajról. Ráadásul az energiaüzletek állnak Oroszország Indiával és Kínával való kapcsolatai javulásának középpontjában is, ami egy új Amerika-ellenes koalíció gazdasági alapját képezi.

Kína hasonlóan erős helyzetben van, mivel ellenőrzése alatt tartja a stratégiai nyersanyagokat és azok feldolgozását, különösen a ritkaföldfémek és más kritikus ásványi anyagok terén. A gallium és a germánium nemcsak a nem zöld energiát hasznosító technológiák, hanem a LED-ek, az optikai szálak és a nagy teljesítményű elektronikus eszközök kulcsfontosságú összetevője is. Az antimon pedig, amelyet szintén túlnyomórészt Kínából szereznek be, kulcsfontosságú a nagy teljesítményű katonai berendezések gyártásánál, illetve tűzgátlóként is kiemelt szerepe van.

Válaszul Donald Trump amerikai elnök áprilisi "felszabadítási napi" vámbejelentésére Kína újabb korlátozásokat vezetett be hét ritkaföldfémre (a szamáriumra, a gadolíniumra, a terbiumra, a diszpróziumra, a lutéciumra, a szkandiumra és az ittriumra). Azok után, hogy a Trump-kormányzat korábban nem mutatta annak jelét, hogy tisztában lenne ezen ritkaföldfémek fontosságával, szinte azonnal visszakozni kényszerült kereskedelmi háborújának több frontján is.

Az Egyesült Államok igyekezett utánozni az orosz és a kínai stratégiát, felpörgetve az energiatermelést és közpénzeket öntve a ritkaföldfém-kitermelés fejlesztésére. De mindkét erőfeszítése problematikus.

Bár rövid távon növekedhetett az amerikai olaj- és gáztermelés, hosszú távon új beruházásokra lesz szükség a fúrások és csővezetékek terén. És mivel a nem karbonalapú energia határköltségei továbbra is gyorsan csökkennek, az energiavállalatok bölcsen vonakodnak attól, hogy plusz forrásokat fordítsanak a fosszilis energiaforrásokra. Ez azt jelenti, hogy az USA jelenlegi nyomulása e téren kérészéletű lesz.

A ritkaföldfémek kitermelésének fejlesztése sokkal inkább indokolható, de az időbe telik. Az 1960-as évektől az 1990-es évekig a dél-kaliforniai Mountain Pass bánya volt a világ egyik fő ritkaföldfémforrása. Az elmúlt évtizedekben azonban csődbe mentek azok az amerikai cégek, amelyek belevágtak ebbe az üzletágba.

A legújabb amerikai ritkaföldfém-kitermelő vállalat, az MP Materials 2017-ben kezdte meg működését, és most azzal biztosította be jövőjét, hogy 400 millió dolláros tőkerészesedést adott a Pentagonnak, amihez a kibányászott ásványokra vonatkozó vásárlási garancia is társul. Bár a trumpi államkapitalizmus megakadályozhatja a cég csődjét, csodákra azonban az sem képes. Az MP kulcsfontosságú beruházása, a 10X Facilty csak 2028-ban vagy később kezdi meg a termelést.

A Trump-kormányzat így kétségbeesésében, hogy valami azonnal hatékonyabbat tegyen, a legkézenfekvőbb és széles körben vitatott eszközhöz, a dollárhoz nyúlt. Még az 1960-as években Valéry Giscard d'Estaing akkori francia pénzügyminiszter elhíresült módon kifogásolta, hogy a zöldhasú globális elsőbbsége „túlzott kiváltságokat” biztosít Amerikának a világgazdaságon belül. Most úgy tűnik, Trump tesztelni akarja ennek a kiváltságnak a határait, még akkor is, ha vannak olyan prioritásai is (például a Fed függetlenségének veszélyeztetése), amelyek aláássák azt.

Régre visszanyúló hagyomány, hogy a nemzetközi valuták különböző és ingatag szerepét mérlegelik. A brit font hosszú ideig tartó dominanciájának elején Walter Bagehot, a The Economist nagyszerű XIX. századi szerkesztője azt írta, hogy a brit pénzügyi rendszer leírásának „legrövidebb és legigazabb módja”, ha azt „a gazdasági erő és a gazdasági kifinomultság messze legnagyszerűbb kombinációjának” nevezzük, amit „a világ valaha is látott”.

Ugyanez az érvelés alkalmazható ma az amerikai dollárra. Amint azt a Nemzetközi Valutaalap nemrégiben megjelent jelentése világossá teszi, a dollár vitathatatlanul a globális pénzügyi rendszer középpontjában áll. A kereskedelem és a pénzügyek folyamatai azonban eltérő sebességgel alakulnak, mivel az előbbi a termelés cseréjétől függ, míg az utóbbi csupán egy platform. Ha egy pénzügyi platformnak problémái vannak, azt le lehet cserélni. A jelentős elveszett (vissza nem téríthető) költségek (sunk cost) nem akadályozták meg, hogy Genova, Antwerpen vagy Amszterdam elveszítse globális pénzügyi központként betöltött szerepét.

Ráadásul könnyebb és sokkal gyorsabb folyamat az, hogy más országok kifejlesztik a dollár alternatíváit, mint Amerikának hirtelen létrehoznia saját ritkaföldfém-iparát. Csak körül kell nézni a világban, hogy olyan valutákat lássunk, amelyeket nem nyomasztanak hatalmas költségvetési problémák, magas hiányok és spirálszerűen növekvő adósságszintek.

Emlékezzünk vissza a Facebook Libra kezdeményezésére, amelyet egy sokkal stabilabb világban egy blokklánc-alapú valuta kialakítására indított el, amelyet különböző valuták kosarához kötöttek volna. Bár ez a törekvés azonnal az USA és az EU ellenállásába ütközött, a megvalósításának nem voltak technikai akadályai.

Míg a múltban valószínűtlennek tűntek, hogy a dollárnak alternatívái – például az euró vagy a jüan – legyenek, a blokklánc lehetővé teszi a világvaluta régi álmának megvalósítását.

A Trump-kormányzat úgy véli, hogy a dollárhoz kötött stablecoinok növelni fogják az amerikai kincstárjegyek és kötvények iránti keresletet, így az USA könnyebben tudja majd jelentős adósságszolgálatát teljesíteni. Bár majdnem minden stablecoin valóban a dollárhoz van kötve, elég lenne egyetlen amerikai pénzügyi válság, vagy akár csak annak a gyanúja, hogy az más erős devizákból (például az ausztrál, a kanadai és a hongkongi dollárból, a norvég és a svéd koronából, valamint a svájci frankból) álló valutakosárhoz kötött coinoknak lendületet adjon. Egy új szintetikus valuta elég fantáziával bíró kibocsátója akár néhány tiszta kriptovalutát is betehetne ebbe a kosárba, és az szinte biztosan tartalmazná a világ legtartósabb monetáris támaszát, az aranyat is.

Trump mindenesetre türelmetlenül igyekszik bebiztosítani Amerika pozícióit a világban. Szereti a gyors eredményeket, és megveti a veszteseket. De annak ellenére, hogy országa bővelkedik tehetséges szakemberekben és leleményességben, egy olyan harcot választott, amelyet valószínűleg nem fog megnyerni. Erről a dollár globális szerepét fenyegető növekvő kockázatok fognak gondoskodni.

Harold James

A Princeton Egyetem történészprofesszora, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) történésze. Számos könyv szerzője, amelyek többek között a két világháború közötti Németország vagy az IMF történetével, az európai monetáris unióval, illetve a globalizáció kérdésével foglalkoznak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images