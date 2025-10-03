Iszonyatos ítéletidő csapott le a népszerű európai üdülőhelyre: többen meghaltak, kihirdették a szükségállapotot

A bolgár belügyminiszter bejelentése szerint legalább három ember meghalt a népszerű üdülőhelyen, amikor a hirtelen lezúduló esőzések következtében hatalmas áradás lepte be Elenitét. A tengerparti városban további
egy embert eltűntként keresnek, valamint 50 főnek kellett elhagynia a lakóhelyét az áradások miatt.
Daniel Mitov a bolgár közrádiónak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a helyszíni mentést végző csoport két tagja, egy határőr és egy munkagép vezetője is életét vesztette, míg a harmadik áldozat a hatóságok szerint egy szállodában, a gyorsan emelkedő vízszint miatt halt meg. Toni Todorov bolgár belügyminiszter-helyettes korábbi, szófiai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az áradás épületeket és utakat rongált meg.
Az özönvízről készült felvételek szinte azonnal ellepték a közösségi médiát:
Massive flooding caused by heavy rainfall in Elenite, Burgas Province, Bulgaria (03.10.2025) pic.twitter.com/Y82ys3bj4X https://t.co/Y82ys3bj4X— Disaster News (@Top_Disaster) October 3, 2025
A felvételeken látható volt, hogy a sáros vízözön autókat és szinte minden mást is lesodort a település utcáin egészen tengerpartig. A belügyminiszter-helyettes közölte, hogy egy helyszínre küldött drón segítségével megkezdték a kialakult helyzet felmérését. Az ország délkeleti és északnyugati részén kialakult heves esők és áradások miatt több településen is szükségállapotot hirdettek ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Petar Petrov/Impact Press/NurPhoto via Getty Images
