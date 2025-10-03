Kéretlen tanácsot kapott az EKB

Giancarlo Giorgetti, Olaszország pénzügyminisztere a 2026-os költségvetés bemutatóján úgy nyilatkozott, hogy az Európai Központi Banknak (EKB) folytatnia kellene a kamatcsökkentést.
Az EKB monetáris politikája az elmúlt évekkel szemben már nem restriktív, ezt csak az eurózóna stagnálásközeli gazdasága hiteti velünk
- jelentette ki Giorgetti.
Éppen ezért - az árstabilitási mandátum keretein belül maradva - a gazdaságot jobban ösztönző kamatkörnyezetre lenne szükség
- zárta gondolatait a pénzügyminiszter.
Az eurózóna vezető monetáris intézménye idén júniusig nyolc egymást követő vágásból álló kamatcsökkentési ciklust valósított meg, azóta viszont 2 százalékon tartották a betéti kamatok mértékét. A kiegyenlítődött kockázatokra hivatkozva a jegybank döntéshozói úgy gondolják, hogy a mostani kamatszint megfelelő az inflációs és növekedési kihívások kezeléséhez. Véleményüket a piaci szereplők is osztják, akik szerint
a következő hónapokban nem várható változás az irányadó rátában.
Bár az olasz politikusok előszeretettel adnak tanácsokat az EKB monetáris politikáját illetően, a pénzügyminiszter állásfoglalása a jelenlegi gazdasági környezetben (amikor az eurózóna inflációja éppen az árstabilitási célsáv fölé ugrott, a növekedési kockázatok pedig nem mérséklődtek érdemben) meglepőnek számít.
A nem várt kijelentést valószínűleg Olaszország lassú növekedése és magas államadóssága inspirálta, amelyet a kamatok mérséklése tudna gyorsítani. A mediterrán ország gazdasága 2025 második negyedévében negyedéves alapon 0,1 százalékponttal zsugorodott, ami elmaradt az euróövezet 0,1 százalékpontos bővülésétől. Olaszország ráadásul 135 százalékos GDP-arányos államadóssággal rendelkezik, így a kamatszint további mérséklődése a költségvetés helyzetét is jelentősen javítaná a csökkenő kamatkiadásokon keresztül.
