  • Megjelenítés
Kéretlen tanácsot kapott az EKB
Gazdaság

Kéretlen tanácsot kapott az EKB

Portfolio
Giancarlo Giorgetti, Olaszország pénzügyminisztere nyíltan kijelentette, hogy további kamatcsökkentésre van szükség az európai gazdaság támogatására - számolt be róla a Bloomberg.
A mindent meghatározó döntés
Az amerikai kamatcsökkentési ciklus megindulása meghatározó fejlemény, nemcsak a befektetéseink szempontjából, hanem a forintárfolyam kilátása szempontjából is. Ez lesz a Portfolio következő befektetői klubjának fő témája. Most érdemes regisztrálni.
Információ és jelentkezés

Giancarlo Giorgetti, Olaszország pénzügyminisztere a 2026-os költségvetés bemutatóján úgy nyilatkozott, hogy az Európai Központi Banknak (EKB) folytatnia kellene a kamatcsökkentést.

Az EKB monetáris politikája az elmúlt évekkel szemben már nem restriktív, ezt csak az eurózóna stagnálásközeli gazdasága hiteti velünk

- jelentette ki Giorgetti.

Éppen ezért - az árstabilitási mandátum keretein belül maradva - a gazdaságot jobban ösztönző kamatkörnyezetre lenne szükség

- zárta gondolatait a pénzügyminiszter.

Az eurózóna vezető monetáris intézménye idén júniusig nyolc egymást követő vágásból álló kamatcsökkentési ciklust valósított meg, azóta viszont 2 százalékon tartották a betéti kamatok mértékét. A kiegyenlítődött kockázatokra hivatkozva a jegybank döntéshozói úgy gondolják, hogy a mostani kamatszint megfelelő az inflációs és növekedési kihívások kezeléséhez. Véleményüket a piaci szereplők is osztják, akik szerint

a következő hónapokban nem várható változás az irányadó rátában.

Bár az olasz politikusok előszeretettel adnak tanácsokat az EKB monetáris politikáját illetően, a pénzügyminiszter állásfoglalása a jelenlegi gazdasági környezetben (amikor az eurózóna inflációja éppen az árstabilitási célsáv fölé ugrott, a növekedési kockázatok pedig nem mérséklődtek érdemben) meglepőnek számít.

A nem várt kijelentést valószínűleg Olaszország lassú növekedése és magas államadóssága inspirálta, amelyet a kamatok mérséklése tudna gyorsítani. A mediterrán ország gazdasága 2025 második negyedévében negyedéves alapon 0,1 százalékponttal zsugorodott, ami elmaradt az euróövezet 0,1 százalékpontos bővülésétől. Olaszország ráadásul 135 százalékos GDP-arányos államadóssággal rendelkezik, így a kamatszint további mérséklődése a költségvetés helyzetét is jelentősen javítaná a csökkenő kamatkiadásokon keresztül.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
san francisco kalifornia usa
Portfolio signature
Újabb gyomrost kapott az amerikai növekedés
Pénzcentrum
Ezek a legolcsóbb síközpontok 2025-ben Európában: rengeteg magyarnak lehet alternatíva
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility