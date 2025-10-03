Megérkeztek Budapestre az első elektromos csuklós autóbuszok

Budapestre megérkeztek az első elektromos csuklós autóbuszok, amelyek a már tesztelés alatt álló 30 szóló jármű mellé csatlakoznak, és a főváros belső területein, valamint közép-budai vonalakon közlekednek majd.
A BKK megrendelésére 2027-ig összesen 70 új elektromos busz – 50 szóló és 20 csuklós – áll forgalomba.
Az új járművek alacsonypadlósak, klimatizáltak, korszerű biztonsági rendszerekkel és USB-töltőpontokkal felszereltek.
A buszokat forgalomba állítás előtt hatósági vizsgálatoknak vetik alá, felszerelik FUTÁR-ral, jegykezelőkkel és kamerákkal, valamint a modern töltőrendszert is tesztelik.
A járművezetők külön képzésben részesülnek, hogy a gazdaságos vezetést és az energia-visszatáplálást hatékonyan alkalmazzák.
Az elektromos buszok mellett a közelmúltban 25 korszerű dízelbusz is érkezett, és további 170 jármű beszerzése van folyamatban. A fejlesztéseknek köszönhetően 2027-re a fővárosi buszállomány közel 90 százaléka modern, környezetkímélő hajtásrendszerrel működik majd, ami évente mintegy 8 ezer tonnával csökkenti Budapest légszennyezését. Az új elektromos csuklós buszok a tervezett 2026 tavaszi határidő előtt is megjelenhetnek a főváros útjain.
