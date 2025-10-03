  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Megjött a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Mindkét üzemanyagtípus olcsóbb lesz holnaptól - írja a holtankoljak.

Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.

Habár mára nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal.

Ennek fényében a mai napi átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter
  • Gázolaj: 592 Ft/liter 
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

