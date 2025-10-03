Megnyílt a Budapest Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza

Megnyílt a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal teljes szerbiai szakasza.

Az első Belgrád és Szabadka között közlekedő járaton Aleksandar Vucic szerb elnök is utazott, aki szerint az új vasútvonal a magyar és a szerb barátság örök jelképe lesz.

Az Újvidék és Szabadka közötti 108 kilométeres vonal óránként 200 kilométeres sebességre alkalmas, és az utazást jelentősen lerövidíti. Újvidék és Szabadka között 41 perc lesz a menetidő, Belgrádból Szabadkára pedig mindössze 70 perc.

Az építkezés során négy hidat, két viaduktot, 27 felüljárót, 15 aluljárót és három vadvédelmi átjárót alakítottak ki, ez utóbbi először valósult meg Szerbiában. A magyarországi szakasz a tervek szerint jövő januárban készülhet el, Lázár János építési és közlekedési miniszter tájékoztatása alapján. A vasútvonal teljes átadását követően a szerb és a magyar főváros közötti utazás 2 óra 45 percre csökken.

