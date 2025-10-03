  • Megjelenítés
Megnyílt a Budapest Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza
Gazdaság

Megnyílt a Budapest Belgrád vasútvonal szerbiai szakasza

Portfolio
Elindult a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal teljes szerbiai szakaszán a forgalom, amely óránként 200 kilométeres sebességgel és rekordidővel köti össze a városokat, írja a Magyar Építők.

Megnyílt a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal teljes szerbiai szakasza.

Az első Belgrád és Szabadka között közlekedő járaton Aleksandar Vucic szerb elnök is utazott, aki szerint az új vasútvonal a magyar és a szerb barátság örök jelképe lesz.

Az Újvidék és Szabadka közötti 108 kilométeres vonal óránként 200 kilométeres sebességre alkalmas, és az utazást jelentősen lerövidíti. Újvidék és Szabadka között 41 perc lesz a menetidő, Belgrádból Szabadkára pedig mindössze 70 perc.

Az építkezés során négy hidat, két viaduktot, 27 felüljárót, 15 aluljárót és három vadvédelmi átjárót alakítottak ki, ez utóbbi először valósult meg Szerbiában. A magyarországi szakasz a tervek szerint jövő januárban készülhet el, Lázár János építési és közlekedési miniszter tájékoztatása alapján. A vasútvonal teljes átadását követően a szerb és a magyar főváros közötti utazás 2 óra 45 percre csökken.

Címlapkép forrása: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
metaverse
Gazdaság
A mesterséges intelligencia nem oldja meg minden problémánkat
Pénzcentrum
Itt a lista: ilyen új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt Győrben és Sopronban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility