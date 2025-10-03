Orbán Viktor: A magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal

Az európai háborús terv lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon. Ezzel szemben a magyar terv egy diplomáciai terv, amely szerint a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök újságíróknak az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójának második napja után csütörtökön.

A kormányfő kiemelte: az asztalon van egy európai háborús terv, amelynek lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon. Ukrajna le tudja győzni Oroszországot, és ehhez Európának minden eszközt, fegyvert és pénzt a rendelkezésére kell bocsátania. Az ukránok ugyan nem tudják visszavenni a területüket, de megállítják az oroszokat ott, ahol most a frontvonal van, és az orosz gazdaság hamarabb fog kimerülni, mint az európai.

Ennek a tervnek a két gyenge pontja, hogy nem tudjuk, milyen hosszú lesz a folyamat, és mennyibe fog kerülni Európának.

Európának nincs elég gazdasági ereje, pénz kellene a fejlesztésekre, a modernizációra, ami nincs. Közben "elégetjük a pénzt" Ukrajnában, amivel csak az amerikaiak járnak jól, mert mi az amerikai fegyvereket vásároljuk meg.

Ezzel szemben a magyar terv egy béketerv, egy diplomáciai terv. Mi azt mondjuk, hogy a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene. Két lehetőségünk van: vagy "az amerikaiak kisöccseként követjük a tárgyalásokat, vagy önállóan tárgyalunk, mint Európai Unió az oroszokkal". Magyarország a másodikat javasolja - tette hozzá Orbán Viktor, jelezve, hogy az ma egy kisebbségi álláspont.

Arra kérdésre, hogy tárgyalt-e Volodimir Zelenszkijjel, azt felelte: nem volt ilyen terv. Előkészítések zajlanak, a külügyminiszterek dolgoznak egy magas szintű ukrán-magyar találkozón, de még nincs azon a szinten az előkészítés, hogy ezt a találkozót létre lehessen hozni.

A miniszterelnök azt mondta: Ukrajna célja, hogy belevigyék a háborúba Európát, Amerikát, mert egyedül nem tudják megnyerni. Jelezte, érti hogy az ukrán nemzeti cél minél több országot bevonni a háborúba, de ez ellentétes a magyarok érdekével.

Orbán Viktort kérdezték a horvát miniszterelnökkel a folytatott tárgyalásáról. A kormányfő, aki korábban, a Patriótának adott interjúban beszámolt arról, hogy komoly vitája volt a horvát miniszterelnökkel, mert Andrej Plenkovic szerint Magyarország vásárolhatna kőolajat Oroszország helyett az Adria-kőolajvezetéken keresztül is, "deeszkalációs megbeszélésnek" nevezte a tárgyalásukat.

Úgy értékelt: az elmúlt időszakban "kicsit fölszaladtak a pulzusok, meg a vérnyomás, ez nem jó". Két baráti ország vagyunk, mindig is kedveltük egymást. Horvátország a magyarok szívében sajátos helyen van, szóval vannak viták, de ezeket lehet rendezni, és nem szabad eszkalálni a konfliktust. Abban maradtunk, hogy hűtsük le a kedélyeket.

Mint mondta: a megbeszélésen nagyon sok gondolat merült fel, ez inkább egy szellemi előkészítése volt azoknak a politikai döntéseknek, amelyeket az október végén megtartandó nyilvános miniszterelnöki plenáris ülésen hoznak majd meg.

Hozzátette, a tagországok miniszterelnökei meg vannak győződve az igazukról, és van egy háborús tervük arra, hogyan verjék meg Oroszországot.

A legtöbb ország ezek közül soha nem volt orosz megszállás alatt, nem tudják fizikailag, milyen az, amikor háborúban állunk Oroszországgal - hangsúlyozta.

Emlékeztetett: a magyarok negyven évig orosz megszállás alatt voltak, "úgyhogy pontosan tudjuk, hogy miről szól a történet", azok az emberek azonban, akik soha nem álltak orosz felügyelet alatt, meglehetősen "nagy étvággyal rendelkeznek", hogy megverjék az oroszokat a fronton.

A magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal, sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban

- mondta.

Közölte: azokkal a magyarokkal ért egyet, akik azt mondják, hogy segítsünk Ukrajnának, kössünk velük megállapodást, adjuk meg, amit meg tudunk nekik adni, de semmiképpen ne kössük össze a sorsunkat az ukránokkal.

"Miért kell a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük egyötödét, háborúban vannak, azt se tudjuk, hol vannak a keleti határai és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog" - hangoztatta a magyar kormányfő.

Hozzátette, tagsági viszonnyal összekötni a magyarok sorsát az ukránokkal "veszélyes nekünk, ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk, ez nem jó".

Kérdésre válaszolva kifejtette: az integrációs formában az ukránok be fogják hozni ebbe a szövetségbe a háborút, vagyis ha belépnek az EU-ba, akkor mi is háborús felekké válunk.

Rámutatott: Ukrajna csatlakozása esetén az összes, Európa gazdaságának megújítására szánt forrást az ukránok kapják meg.

A befagyasztott orosz pénzeszközökre vonatkozó kérdésre úgy reagált, Magyarország nem fog semmilyen döntésben részt venni, ami más pénzének az elvételéről szól.

"Ha az Európai Unió úgy dönt, hogy valaki ennek a pénzét el akarja venni, akkor ebben nem veszünk részt, mi nem vállalunk felelősséget ezért a jövőben" - jegyezte meg.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán