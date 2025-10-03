Orbán Viktor: A magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal

A kormányfő kiemelte: az asztalon van egy európai háborús terv, amelynek lényege, hogy a háborút meg lehet nyerni a frontvonalon. Ukrajna le tudja győzni Oroszországot, és ehhez Európának minden eszközt, fegyvert és pénzt a rendelkezésére kell bocsátania. Az ukránok ugyan nem tudják visszavenni a területüket, de megállítják az oroszokat ott, ahol most a frontvonal van, és az orosz gazdaság hamarabb fog kimerülni, mint az európai.
Ennek a tervnek a két gyenge pontja, hogy nem tudjuk, milyen hosszú lesz a folyamat, és mennyibe fog kerülni Európának.
Európának nincs elég gazdasági ereje, pénz kellene a fejlesztésekre, a modernizációra, ami nincs. Közben "elégetjük a pénzt" Ukrajnában, amivel csak az amerikaiak járnak jól, mert mi az amerikai fegyvereket vásároljuk meg.
Ezzel szemben a magyar terv egy béketerv, egy diplomáciai terv. Mi azt mondjuk, hogy a háborúnak csak diplomáciai megoldása van, ezért tárgyalni kellene. Két lehetőségünk van: vagy "az amerikaiak kisöccseként követjük a tárgyalásokat, vagy önállóan tárgyalunk, mint Európai Unió az oroszokkal". Magyarország a másodikat javasolja - tette hozzá Orbán Viktor, jelezve, hogy az ma egy kisebbségi álláspont.
Arra kérdésre, hogy tárgyalt-e Volodimir Zelenszkijjel, azt felelte: nem volt ilyen terv. Előkészítések zajlanak, a külügyminiszterek dolgoznak egy magas szintű ukrán-magyar találkozón, de még nincs azon a szinten az előkészítés, hogy ezt a találkozót létre lehessen hozni.
A miniszterelnök azt mondta: Ukrajna célja, hogy belevigyék a háborúba Európát, Amerikát, mert egyedül nem tudják megnyerni. Jelezte, érti hogy az ukrán nemzeti cél minél több országot bevonni a háborúba, de ez ellentétes a magyarok érdekével.
Orbán Viktort kérdezték a horvát miniszterelnökkel a folytatott tárgyalásáról. A kormányfő, aki korábban, a Patriótának adott interjúban beszámolt arról, hogy komoly vitája volt a horvát miniszterelnökkel, mert Andrej Plenkovic szerint Magyarország vásárolhatna kőolajat Oroszország helyett az Adria-kőolajvezetéken keresztül is, "deeszkalációs megbeszélésnek" nevezte a tárgyalásukat.
Úgy értékelt: az elmúlt időszakban "kicsit fölszaladtak a pulzusok, meg a vérnyomás, ez nem jó". Két baráti ország vagyunk, mindig is kedveltük egymást. Horvátország a magyarok szívében sajátos helyen van, szóval vannak viták, de ezeket lehet rendezni, és nem szabad eszkalálni a konfliktust. Abban maradtunk, hogy hűtsük le a kedélyeket.
Mint mondta: a megbeszélésen nagyon sok gondolat merült fel, ez inkább egy szellemi előkészítése volt azoknak a politikai döntéseknek, amelyeket az október végén megtartandó nyilvános miniszterelnöki plenáris ülésen hoznak majd meg.
Hozzátette, a tagországok miniszterelnökei meg vannak győződve az igazukról, és van egy háborús tervük arra, hogyan verjék meg Oroszországot.
A legtöbb ország ezek közül soha nem volt orosz megszállás alatt, nem tudják fizikailag, milyen az, amikor háborúban állunk Oroszországgal - hangsúlyozta.
Emlékeztetett: a magyarok negyven évig orosz megszállás alatt voltak, "úgyhogy pontosan tudjuk, hogy miről szól a történet", azok az emberek azonban, akik soha nem álltak orosz felügyelet alatt, meglehetősen "nagy étvággyal rendelkeznek", hogy megverjék az oroszokat a fronton.
A magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal, sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban
- mondta.
Közölte: azokkal a magyarokkal ért egyet, akik azt mondják, hogy segítsünk Ukrajnának, kössünk velük megállapodást, adjuk meg, amit meg tudunk nekik adni, de semmiképpen ne kössük össze a sorsunkat az ukránokkal.
"Miért kell a magyaroknak a sorsát összekötni az ukránokkal, akik elvesztették a területük egyötödét, háborúban vannak, azt se tudjuk, hol vannak a keleti határai és folyamatosan egy veszélyes helyzetben vannak, ami nem szép, nem kellemes dolog" - hangoztatta a magyar kormányfő.
Hozzátette, tagsági viszonnyal összekötni a magyarok sorsát az ukránokkal "veszélyes nekünk, ebből nekünk csak bajunk van, mi csak veszítünk, ez nem jó".
Kérdésre válaszolva kifejtette: az integrációs formában az ukránok be fogják hozni ebbe a szövetségbe a háborút, vagyis ha belépnek az EU-ba, akkor mi is háborús felekké válunk.
Rámutatott: Ukrajna csatlakozása esetén az összes, Európa gazdaságának megújítására szánt forrást az ukránok kapják meg.
A befagyasztott orosz pénzeszközökre vonatkozó kérdésre úgy reagált, Magyarország nem fog semmilyen döntésben részt venni, ami más pénzének az elvételéről szól.
"Ha az Európai Unió úgy dönt, hogy valaki ennek a pénzét el akarja venni, akkor ebben nem veszünk részt, mi nem vállalunk felelősséget ezért a jövőben" - jegyezte meg.
Címlapkép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) nyilatkozik az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Sokkoló levelet küldött Putyinnak az amerikai ország - Ukrajna azonnal megszakít minden kapcsolatot
Ezzel szerintük minden lehetséges alapelvet felrúgtak.
Visszatérhet Orbán Viktor nagy szövetségese, és ez egész Európát megrengetheti
Fordulatos napok várhatnak a csehekre.
Magyarok részvételével kezdődhet meg a látás-visszaállító protézis emberi tesztelése
Visszaadhatják a látássérült emberek látását.
Hűtik a kedélyeket Washingtonban: hiába kérte Kijev, mégsem kaphat a legendás rakétából?
Mérlegelik, de más opció tűnik valószínűnek.
Súlyos eszkalációval vádolja Putyin Trumpot – Keményen visszaszólt az orosz elnök, aki előállt egy tanáccsal és egy viccel is
Nem látná szívesen a Tomahawkokat.
Elindult az utolsó nagybank is a munkáshitellel
0% kamat, 4 milliós összeghatár, 10 éves maximális futamidő.
Kimondta Putyin: az egész NATO harcol ellenünk – Moszkva ukrán atomerőműveket támadhat bosszú gyanánt
Az orosz elnök figyelmeztette Ukrajnát.
Földrengés rázta meg Isztambult
Európai és ázsiai részein is érezni lehetett.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Megérkezett az UniCredit munkáshitele, akár 30 ezer forint jóváírással, ingyenes bankszámlával!
Az UniCredit munkáshitelének igénylése mellett most egy különleges ajánlattal is élhetsz: a bank kiemelt partnereinél, így a Bankmonitoron keresztül is elérhető az UniCredit Partner Aktív Nul
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.