Orbán Viktor: "Minél több pénzt adjunk a családoknak"

Közteherviselés Magyarországon
Arról, milyen legyen Magyarországon a közteherviselés, kifejtette
A közteherviselés a magyar jövő legfontosabb kérdése. Mi azt mondjuk, minél több pénzt adjunk a családoknak, minél kevesebbet vegyünk el tőlük. Amit beszedünk adóként, azt adjuk vissza a családoknak.
Háromgyerekes anyák szja-mentessége
Ha nem születik elég gyerek, elfogyunk. Ezt a kockázatot egy 90-100 milliós ország nem futja, de most már kevesebb, mint 10 millió magyarja, az egész világ összesen 15 millió magyarja futja. Ahol kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak, az egy életveszély.
Látni kell, hogy egy zsugorodó ország nem lehet sikeres. Ez létkérdés történelmi horizonton, de a gazdaság miatt rövid távon is, hogy mennyien vagyunk.
"A gazdaságfilozófiánk lényege, hogy a családokat támogatni kell. Mi szeretjük a gyerekeket, és sajnáljuk, hogy kevés van" - tette hozzá.
Van-e pénze a magyar gazdaságnak? Ezt onnan lehet látni, hogy van egy költségvetésünk, amit mindenki láthat. Ebből kiderül, hogy van-e fedezet családtámogatásra - mondta.
Oroszok befagyasztott pénze
Orbán szerint kevés a pénze Európának, ezért is merült fel annak a lehetősége, hogy az oroszok befagyasztott vagyonát felhasználják. Orbán erről már beszélt az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozójának második napja után is. Ott azt nyilatkozta: Magyarország nem fog semmilyen döntésben részt venni, ami más pénzének az elvételéről szól.
Ha az Európai Unió úgy dönt, hogy valaki ennek a pénzét el akarja venni, akkor ebben nem veszünk részt, mi nem vállalunk felelősséget ezért a jövőben
- jegyezte meg.
Megismételte azt az állítását is, szerinte
A magyarok nem akarnak egy integrációs formában lenni az ukránokkal, sem a NATO-ban, sem az Európai Unióban.
Európa háborús stratégiája
Amikor azt mondják Brüsszelben, ez (orosz-ukrán háború - a szerk.) a mi háborúnk, a mi első védelmünk Ukrajna, akkor az azt jelenti, valóban támogatni kell őket: fegyvert kell küldeni, pénzt, talán később embert is, és támogatni kell a harcok folytatását - mondja a miniszterelnök.
Az Európai háborús stratégia tévedésen alapul Orbán szerint. Elmondása szerint ez azt mondja, az oroszok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi.
Ha nem lesz elég pénzük fegyverek gyártására, ha ez leromlik, mi meg képesek leszünk fegyvert adni az ukránoknak, Oroszországban felkelések is lehetnek, és emiatt az oroszok feladják a háborús céljaikat, és az ukránok ismét magukhoz csatolják az elfoglalt területeiket
- fejtette ki a kormányfő.
De szerinte nagy a kockázata annak, hogy egyre mélyebben bevonódik Európa a háborúba, és akár még katonákat is küldeni kell Ukrajnába.
Orbán szerint ez az egész stratégia "egy délibáb, egy illúzió, ez össze fog omlani, és ennek súlyos következményei lesznek". A háború az európai kontinensen zajlik, de csak Amerika tárgyal az oroszokkal. Diplomáciai érintkezésre, tárgyalásra kellene törekedni szerinte az oroszokkal.
Élőben beszél Orbán Viktor
Részletek hamarosan.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
