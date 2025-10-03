Orbán Viktor: "Minél több pénzt adjunk a családoknak"

Ha nem születik elég gyerek, elfogyunk. Ezt a kockázatot egy 90-100 milliós ország nem futja, de most már kevesebb, mint 10 millió magyarja, az egész világ összesen 15 millió magyarja futja. Ahol kevesebben születnek, mint amennyien meghalnak, az egy életveszély.

Látni kell, hogy egy zsugorodó ország nem lehet sikeres. Ez létkérdés történelmi horizonton, de a gazdaság miatt rövid távon is, hogy mennyien vagyunk.

"A gazdaságfilozófiánk lényege, hogy a családokat támogatni kell. Mi szeretjük a gyerekeket, és sajnáljuk, hogy kevés van" - tette hozzá.

Van-e pénze a magyar gazdaságnak? Ezt onnan lehet látni, hogy van egy költségvetésünk, amit mindenki láthat. Ebből kiderül, hogy van-e fedezet családtámogatásra - mondta.