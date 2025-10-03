Szívizomgyulladás, vérrögképződés, vesekárosodás - Így hat a második Covid-fertőzés

Egy új amerikai vizsgálat szerint a gyerekeknél kétszer akkora a hosszú Covid kockázata a második fertőzés után, mint az elsőt követően. A leggyakoribb szövődmények közé tartozik a szívizomgyulladás, a vérrögképződés és a krónikus fáradtság, írja az IFL Science.

Egy nagyszabású amerikai kutatás szerint a gyerekeknél és serdülőknél kétszer akkora a hosszú Covid kialakulásának kockázata a második fertőzés után, mint az elsőt követően.

Ez cáfolja azt a korábbi feltételezést, hogy a második fertőzés enyhébb lefolyású, és rámutat, hogy

a Covid a gyerekeknél sem mindig enyhe betegség.

465 ezer kórlapot elemeztek, végül 123 644 gyermek tartozott az első fertőzéses, 40 200 pedig a második fertőzéses csoportba. Az átlagéletkor 8 év volt.

A vizsgálat szerint a második fertőzés után nemcsak általánosan nőtt a hosszú Covid diagnózis kockázata, hanem több szövődmény is gyakoribbá vált

a szívizomgyulladás (háromszoros kockázat), a vérrögképződés (kétszeres kockázat), a vesekárosodás, ritmuszavar, krónikus fáradtság, mentális problémák, bőrbetegségek és kognitív zavarok.

A szerzők hangsúlyozták: a reinfekció minden esetben növeli a hosszú Covid veszélyét, és a kockázat akár összeadódhat minden újabb fertőzéssel. Bár korábbi felnőttkutatások vegyes képet mutattak, a vakcinák szerepe egyértelmű: a kevesebb fertőzés kevesebb hosszú COVID-ot is jelenthet. A CDC oltási ajánlásai ennek fényében változtak: a 6 hónapos–17 éves gyerekeknél a szülőknek érdemes orvossal egyeztetni a vakcináció előnyeiről.

Címlapkép forrása: CAROL YEPES via Getty Images